La légende d’Emmerdale confirme qu’une énorme scission est imminente – et prévient que “choquer est un euphémisme”

La star d’EMMERDALE, Emma Akins, taquine le drame du mariage au milieu de l’énorme secret selon lequel Mackenzie est le père du bébé de Chloé.

Charity Dingle (Emma Atkins) et son fiancé infidèle Mackenzie (Lawrence Robb) sont sur le point de se marier très bientôt à Emmerdale.

Charity et Mack se préparent pour leur mariage

Le couple peut-il survivre à une autre révélation ?

Le secret de Mack et Chloé est révélé

Mais l’actrice Emma Atkins a confirmé que le couple ne resterait pas ensemble une fois que la vérité sur le fait que Mackenzie serait le papa de Chloé serait révélée.

Elle a déclaré à Metro.co.uk: “Ce n’est pas seulement qu’il a triché, mais il a aussi des bagages pour le prouver. Il y a donc tellement en jeu maintenant.

Parlant du mariage très attendu, Emma a déclaré: “Il y a des indices qu’ils vont organiser un grand mariage s’il se déroule.

« La charité se demande pourquoi pas – à quoi ça sert de se retenir ? Au début, la dame proteste trop car elle n’arrête pas de dire qu’elle ne veut pas d’un grand mariage.

«Mais maintenant qu’elle a compris, elle se demande maintenant pourquoi ne pas opter pour la meringue complète.

“Je peux donc imaginer que ce sera gros, audacieux et cuivré. Charité typique voulant que tout le monde sache que c’est son grand jour qui sera évidemment beaucoup plus contrasté pour toute l’horreur qui se cache derrière la journée.

Cependant, une fois le secret de Mackenzie et Chloé révélé, le couple peut-il survivre à une autre révélation ?

L’actrice a déclaré: “Je ne devrais pas imaginer qu’ils pourront rester ensemble si et quand ça sortira.

« C’est dommage dans un sens car j’adore travailler avec Lawrence. Mais qui sait, peut-être trouverait-elle en elle la force de lui pardonner.

«Mais pour le moment, je ne vois pas cela se produire parce que Charity a mis toute sa confiance en lui.

“Donc, quand il sortira, je pense que ce sera un tel choc. Et le mot choc sera probablement l’euphémisme de l’année.

Emma taquine beaucoup plus de drame est en magasin cette année.

Elle a révélé : « J’adore mon travail et j’ai de la chance qu’ils écrivent vraiment bien pour mon personnage et il y a ce joli mélange d’humour et de sérieux.

“Je peux tout jouer et j’en suis vraiment reconnaissant. Elle a beaucoup de facettes, ce qui la rend très intéressante à jouer.

“Je suis très excité pour l’année à venir.”

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine sur ITV.