La légende d’Emmerdale Claire King révèle qu’un réalisateur de télévision louche l’a emmenée dans une chambre d’hôtel pour un « casting »

L’actrice d’EMMERDALE Claire King a révélé qu’avant de rejoindre le feuilleton ITV, elle avait quitté plusieurs castings parce que des réalisateurs louches essayaient de la séduire.

À une heure, elle avait été invitée dans une chambre d’hôtel par un grand nom de l’industrie.

Jason Buckner

Claire King dit qu’elle a quitté plusieurs castings parce que les réalisateurs essayaient de la séduire[/caption]

Se souvenant de l’épreuve, elle a déclaré au Sun dimanche : « J’ai assisté à plusieurs castings où j’ai pensé : ‘Ce n’est pas bien, pourquoi suis-je dans une chambre d’hôtel ? Pourquoi ne suis-je pas dans un bureau ou un studio ?’

« C’est cette grosse menace de chantage : « Vous n’obtiendrez pas le travail à moins que vous ne . . . ‘

« Je ne pense pas qu’un travail en vaut la peine parce que j’ai des principes. Mais il y a toujours quelqu’un derrière vous qui le fera, quelqu’un pour vous remplir les bottes.

« J’étais assez fort pour dire : ‘Je n’ai pas tellement besoin de cette partie, je m’en vais’. Je n’ai jamais été proposé, parce que je ne l’aurais jamais laissé aller aussi loin.

« Mais j’ai plein d’amis qui ont été proposés par des producteurs, plein d’amis qui se sont retrouvés dans des situations louches. Et cela arrive encore maintenant.

J’AI EXPÉRIMENTÉ LE SEXISME ET L’ÂGÉISME

« J’ai la chance qu’après avoir rejoint Emmerdale, puis Bad Girls, je n’ai pas vraiment eu à aller aux castings. Si les réalisateurs m’ont voulu, ils m’ont choisi. Donc, cela m’a permis de traverser quelques bonnes années.

Claire, 58 ans, qui joue Kim Tate dans le feuilleton ITV, a raconté comment elle « a grandi » avec le sexisme dans l’industrie de la télévision et a appris à s’en passer. Mais elle dit que la situation s’améliore maintenant.

Et elle s’en est pris à des flocons de neige qui, selon elle, trouvent une victime là où il n’y en a pas, insistant : « Nous en sommes maintenant au point où vous ne pouvez même plus plaisanter sans craindre que quelqu’un ne soit offensé.

« J’ai connu le sexisme et – récemment – ​​l’âgisme, bien sûr. J’ai grandi avec le sexisme dans les années 70 et j’ai appris à m’en passer.

« Nous avons beaucoup évolué au cours des deux dernières années et les choses s’améliorent. Le racisme, l’homophobie, le sexisme sont tous dénoncés.

Nous en sommes maintenant au point où vous ne pouvez même plus plaisanter sans craindre que quelqu’un ne soit offensé.

« Nous avons encore du chemin à parcourir mais parfois je pense que nous avons poussé les choses si loin que nous oublions ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. »

Parlant de sa co-star Dean Andrews, qui joue Will Taylor dans Emmerdale, elle a déclaré: « Certaines des choses que nous nous disons sont affreuses. Si les gens nous entendaient, ils diraient probablement « Oh mon Dieu ».

ITV

Elle a également joué dans Bad Girls aux côtés de Jack Ellis en 2000[/caption]

«Mais ce ne sont que des plaisanteries, et si je l’offensais, je serais horrifié et je m’attendrais à ce qu’il me le dise. Vous devez arriver à ce stade pour faire confiance à quelqu’un avant de pouvoir avoir cette conversation. »

Claire – qui a également joué dans la trinité de savon d’Emmerdale, Corrie et Hollyoaks – a récemment eu six mois de congé après que les médecins généralistes lui ont dit que si elle attrapait un coronavirus, il y avait « une forte possibilité » qu’il la tue.

Elle souffre de polyarthrite rhumatoïde et a un système immunitaire affaibli.

Claire, qui vit avec son partenaire de 13 ans dans les Yorkshire Dales, a raconté comment, après avoir mis fin à sa période de protection, elle est souvent furieuse contre les personnes «irrespectueuses» qui refusent de porter des masques.

Elle a déclaré: «Je crie toujours aux gens de ne pas porter de masques. C’est juste du respect pour les autres, n’est-ce pas ?

« Je ne comprends pas non plus pourquoi certaines personnes ne veulent pas du vaccin.

Télévision du Yorkshire

Claire, vue le jour du mariage de Kate et Steve en 1998, dit qu’elle a « grandi » avec le sexisme dans l’industrie de la télévision[/caption]

«J’ai eu mes deux jabs et si j’ai des effets secondaires, je les traiterai alors. On m’a dit qu’il y avait de fortes chances que si j’attrapais Covid-19, je n’y survivrais pas, donc c’était toujours la meilleure option. Je n’ai aucun problème avec ça.

« Mais si vous n’allez pas vous faire vacciner, ayez un peu de respect pour les autres et portez un masque. »

Claire est maintenant de retour à Emmerdale et au centre d’un scénario majeur qui voit son personnage se faire empoisonner par un ennemi mystérieux.

Cette semaine, les téléspectateurs ont vu Kim organiser un dîner dans le style d’Agatha Christie pour déterminer qui l’avait droguée. Et la semaine prochaine, l’intrigue s’épaissit lorsque Will fait un argumentaire commercial à Kim, se faisant par inadvertance suspecter le n°1.

L’histoire est dramatique, mais Claire a plaisanté en disant que jouer une Kim « hébété et confuse » dans des scènes avant que la révélation ne lui soit venue très naturellement – ​​parce qu’elle est à peu près comme ça de toute façon.

Elle a déclaré: «Le défi était que Kim ne perdait pas vraiment ses billes ou ne développait pas de démence comme son père, mais elle pensait que oui. C’était un lent processus de brouillard cérébral et de confusion, d’oubli, ce qui est vraiment gentil avec moi tous les jours. À mon âge, ça vient naturellement.

Wenn

Bien qu’elle pense qu’il y a encore du chemin à parcourir, elle pense que les choses se sont beaucoup améliorées ces dernières années[/caption]

Et elle a plaisanté: « Je pensais en lisant les scripts à l’avance, ‘Eh bien, je vais juste aller sur le plateau et être moi’. »

Claire a expliqué comment les acteurs doublent maintenant leurs heures normales pour diffuser l’émission après que l’équipe de production a conçu une série de stratégies pour faire le travail tout en respectant les restrictions de Covid.

Mais elle a déclaré qu’il n’y avait aucune chance de récompenses supplémentaires pour leur travail acharné, car la chaîne a été durement touchée par le verrouillage qui a interrompu le tournage de nombreuses émissions.

Elle a ajouté : « Malheureusement, nous n’aurons pas d’augmentations de salaire. Si les infirmières ne peuvent pas en obtenir un, nous ne pouvons certainement pas.

« Les patrons essaient maintenant de récupérer l’argent parce que ça a été dur.

«Emmerdale était le seul savon à ne pas interrompre la transmission pendant la pandémie, mais les revenus publicitaires ont diminué. Alors on se serre tous la ceinture en ce moment. »

BBC

En 2006, l’actrice a participé à la quatrième série de Strictly Come Dancing – terminant à la sixième place[/caption]

L’actrice, qui a également joué dans le feuilleton entre 1989 et 1999 dans le rôle de la sensuelle Kim, a maintenant accumulé près de 13 ans sur Emmerdale après son retour dans la série en 2018.

Et elle a dit qu’elle aimerait toujours faire partie de l’action dans 20 ans – tout comme la légende de Coronation Street Bill Roache, qui est un habitué de Weatherfield depuis 60 ans. Mais Claire pense qu’elle ne vivra peut-être pas aussi longtemps.





Elle a déclaré en riant : « Je ne suis pas sûre d’être encore ici dans 20 ans. C’est une bonne idée, mais je pense qu’ils devraient me faire rouler sur le plateau. J’ai eu la chance de revenir à Emmerdale.

«Mon retour dans la série était censé être un joli petit travail de retraite pour moi.

« Mais parce que Kim est au centre de tout, cela n’a pas vraiment fonctionné de cette façon. »