La légende d’Emmerdale, Charley Webb, révèle un énorme nouveau travail ITV deux ans après la sortie du savon – et c’est une mauvaise nouvelle pour les fans de savon

La star de l’EX-EMMERDALE, Charley Webb, a révélé un nouveau rôle d’acteur majeur deux ans après avoir quitté le feuilleton.

L’actrice joue le rôle de WPC Anna Lawson dans la série ITV The Long Shadow, qui revisite la longue chasse de cinq ans pour Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe.

Un synopsis du vrai en sept parties crime drame, se lit comme suit: «Un meurtre a le pouvoir de projeter une longue ombre et cette affaire a plongé toute une société dans les ténèbres. Pour chaque victime, il y avait des amis et des proches. Pour chaque police officier, il y avait le fardeau de l’échec – des quasi-accidents et de la culpabilité – et de savoir que comme elles ne parvenaient pas à trouver leur homme, davantage de femmes continuaient de souffrir.

Charley a partagé des photos de la prochaine série sur Instagram et a écrit: « L’équipe dont les rêves sont faits. »

Sur un plan, on peut la voir au volant d’une voiture de police d’époque, tandis que d’autres montrent Daniel Mays en train d’être arrêté par des journalistes et Katherine Kelly en train de boire dans un bar.

Le casting all-star, qui comprend Toby Jones et Jill Halfpenny, a les partisans de Charley très excités.

L’un d’eux a posté: « On dirait un excellent casting. J’observerai! »

Un deuxième a dit: « Wow, c’est un casting fantastique, j’ai hâte! »

Un troisième a commenté : « Génial. Ça devrait être un bon spectacle.

Le rôle de premier plan signifie que le stock de Charley est susceptible d’augmenter lorsque la série sera diffusée en septembre et que d’autres offres pourraient faire un retour de savon dans un proche avenir. avenir peu probable.

Parlant de la série, la responsable du théâtre d’ITV, Polly Hill, a déclaré: « Les scripts de George et la direction de Lewis, ainsi que cette merveilleuse distribution, ont produit un drame sensible et brillant que nous sommes fiers d’avoir sur ITV. »

La productrice exécutive Willow Grylls a ajouté: « George Kay, Lewis Arnold et une distribution exceptionnelle ont donné vie à un drame événementiel important qui résonne aussi tragiquement aujourd’hui qu’il y a plus de 40 ans. »

Pendant ce temps, Charley sera bientôt sur la route pour la tournée britannique de James Graham’s Quiz, aux côtés de Rory Bremner, qui jouera Chris Tarrant.

Le casting comprendra également Lewis Reeves de I May Destroy You et Mark Benton, star de Waterloo Road.

Quiz raconte l’histoire du tristement célèbre scandale « Coughing Major » qui a englouti l’émission de quiz à succès, Who Wants to be a Millionaire en 2001.

Charles Ingram a remporté le prix d’un million de livres sterling dans l’émission, mais il s’est vu refuser les gains en raison de soupçons de tricherie.

L’extrémité ouest comédie La pièce a été adaptée en drame ITV en 2020, mais l’émission de tournée prétend avoir de nouvelles preuves et demande au public de « mettre les doigts sur les claviers et de répondre à l’ultime 50/50 : coupable ou non coupable ? »

La tournée Quiz commence le 18 septembre et se poursuivra jusqu’au 2 décembre et visitera des théâtres à travers le pays.

