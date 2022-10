La légende d’Emmerdale affirme que les patrons du savon “me tuent lentement” avec des cascades majeures

La légende d’EMMERDALE, Claire King, a admis qu’elle avait l’impression que les patrons de la série la tuaient lentement avec une quantité accrue de cascades sur le feuilleton.

Elle est connue pour avoir joué la première mauvaise fille du feuilleton britannique, mais le personnage de Claire, Kim Tate, a jusqu’à présent survécu à tout ce qui lui a été lancé.

TVI

La star de Kim Tate, Claire King, a admis que les patrons du savon la tuaient lentement[/caption]

TVI

Kim est sur le point d’épouser Will Taylor[/caption]

Mais alors que la tempête dévastatrice se profile et devrait provoquer des destructions massives dans les Dales, le temps de Kim pourrait-il être terminé une fois pour toutes ?

Maintenant, l’actrice Claire a admis avoir révélé qu’elle faisait plus de cascades dans le feuilleton que jamais auparavant avec le 50e anniversaire sans exception.

S’adressant au Mirror avant la série d’épisodes emblématiques d’Emmerdale, la star a déclaré: “Ils me font faire plus de cascades que lorsque j’avais 25 ans – ils ne réalisent pas que je suis un retraité.

« Ils me tuent lentement… pas Kim Tate mais moi, Claire ! Je suis à cheval, je me roule dans la boue… »

En savoir plus sur Emmerdale ADIEU Comment la star tragique de BGT a inspiré le scénario déchirant de Faith Dingle d’Emmerdale FLETCHING SES MUSCLES Les fans d’Emmerdale rougissent alors que Billy Fletcher se déshabille sur un cerf sauvage

On verra Kim arriver à son mariage à cheval – monter en selle, ce que même la cavalière régulière Claire n’a jamais tentée auparavant.

Ce dimanche, exactement 50 ans jour pour jour qu’Emmerdale a diffusé son premier épisode sur ITV, un épisode spécial d’une heure sera diffusé pour commémorer l’anniversaire.

L’épisode verra Kim se préparer à marcher dans l’allée avec son amant Will Taylor, joué par Dean Andrews, mais Kim devra faire face à une rude concurrence de la rivale amoureuse Harriet Finch avant d’y arriver.

Parlant d’être au centre de la semaine explosive, Kim a déclaré: «C’est bien d’être au cœur de tout cela. Je suis très honoré.





Le réalisateur Ian Bevitt a parlé des scènes à venir où il a révélé qu’il s’agirait des “plus grands épisodes” d’Emmerdale dans lesquels il a été impliqué.

Parlant de Claire apprenant une nouvelle cascade pour le rôle, il a ajouté: «À juste titre, pour le 50e, nous revenons sur l’épisode original de 1972 et lui faisons de petits signes de tête.

“Cela a commencé avec la dame du manoir Marian Wilks sur un cheval blanc et c’est pourquoi Kim est arrivée à son mariage de la même manière.”

Les fans verront Claire vêtue d’un long manteau rouge avec un haut-de-forme en filet pendant les scènes d’équitation où elle sera assise sur Ice, une Andulusienne blanche.

L’étalon de 19 ans a été le premier choix de Claire et a eu une carrière de performance assez impressionnante ayant déjà joué dans le film de 2010 Robin Hood, l’emblématique War Horse et le hit de 2014 Exodus: Gods and Kings.

“Ice a été là, fait ça”, dit Claire. « Il a fait tellement de films, bien plus que moi. J’ai l’habitude de monter des pur-sang qui ne sont que des dingues.

« Ils sont comme des épagneuls, mais Ice est comme un labrador. C’est agréable de monter sur un animal qui est si digne de confiance et avec qui on se sent tout de suite à l’aise.

En savoir plus sur le soleil ÊTRE PRUDENT Avertissement urgent aux parents car les enfants de moins de 5 ans sont les plus à risque d’être TUÉS par des chiens L’argent, l’argent, l’argent Je suis une femme au foyer riche qui vit à Dubaï – regardez-moi dépenser 500 $ pour mes ongles

Ayant eu de l’expérience en tant que jockey amateur, Claire se sentait bien pour entreprendre une telle cascade.

Elle a déclaré : « Je n’aurais pas essayé si je n’avais pas monté à cheval auparavant.

“Les chevaux ont leur propre esprit, c’est donc une chose avec laquelle vous ne plaisantez pas.”

Elle a rappelé des scènes similaires qu’elle a tournées dans les années 90 aux côtés de Frazer Hines qui jouait Joe Sugden, en disant: «Frazer et moi avons eu beaucoup de scènes de chasse à cheval, où nous avons sauté des haies de cinq pieds et réalisé que nous volions au-dessus il y avait des gouttes de six pieds d’un autre côté.

“Mais parce que je l’ai fait, Frazer a dû le faire aussi parce que c’était le moment de la compétition. Nous étions tous les deux des jockeys amateurs et nous faisions tous les deux des courses donc nous connaissons nos chevaux, mais c’était la première fois que nous les filmions.

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

« À cette époque, vous n’aviez pas de cascadeurs pour le faire à votre place. Il fallait juste se lever et le faire.

Claire a eu une carrière variée ayant joué Kim de 1989 à 1999 et à nouveau depuis 2018 ainsi que d’autres rôles principaux dans le drame ITV du début des années 2000 Bad Girls et jouant la série régulière Erica Holroyd dans Coronation Street pendant un peu moins de quatre ans à partir de 2014.

Claire a également pris un tour sur la piste de danse Strictly et est entrée dans la maison Celebrity Big Brother à l’été 2014 aux côtés de visages tels que James Jordan, Dee Kelly, David McIntosh et Gary Busey où elle a dû partir tôt pour des raisons médicales.

Caractéristiques de Rex

Emmerdale est diffusé en semaine à 19h30 sur ITV.