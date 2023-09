La légende d’EastEnders Shane Richie révèle l’avenir d’Alfie après un cancer dévastateur et un scénario de « sortie »

SHANE Richie a abordé l’avenir d’Alfie Moon sur EastEnders alors que les fans craignaient que le personnage emblématique ne soit tué dans une histoire dévastatrice sur le cancer.

L’acteur de 59 ans est apparu dans The One Show avant l’épisode émouvant du feuilleton de la BBC de mercredi.

Il a vu Alfie frapper Phil Mitchell après avoir appris que l’homme dur avait trompé sa fiancée Kat.

Il a ensuite avoué qu’il avait menti sur le fait d’avoir obtenu le feu vert de ses tests de cancer et a supplié Phil de s’occuper de Kat et Tommy parce que « je ne serais peut-être pas là pour le faire ».

Mais l’acteur Shane a donné une lueur d’espoir aux fans d’EastEnders lorsqu’il est apparu dans The One Show et a laissé entendre qu’Alfie survivrait et reviendrait sur la place après un passage en Espagne.

Interrogé par Alex Jones de The One Show s’il y avait un avenir pour Kat (Jessie Wallace) et Alfie, Shane a répondu : « L’année prochaine, quelque chose pourrait arriver. Mais nous ne le savons pas.

Parlant de l’histoire difficile d’Alfie ce soir, Shane a déclaré que cela l’avait amené à remettre en question sa propre santé.

Il a déclaré : « Deux jours avant (on m’a donné le scénario), je suis allé passer un examen de santé pour un cancer de la prostate, uniquement parce que j’ai cet âge maintenant.

« Et je commence à me rappeler, j’avais un ami, très proche, puisque je le connais depuis 16 ans, et il a été diagnostiqué.

« J’ai été examiné, j’ai une jeune famille, heureusement, j’allais bien. »

Les téléspectateurs ont regardé hier soir Alfie découvrir que Phil avait trompé Kat avant leur mariage cette semaine.

Mais après l’avoir frappé, Alfie a fait une confession déchirante, suppliant Phil de s’occuper de Kat et de ses garçons après son départ.

«Je veux que tu me promettes que tu assureras la sécurité de ma famille», dit-il à un Phil confus.

« Parce que je te déteste en ce moment. Je veux que vous juriez sur la vie de vos enfants que vous ne laisserez plus tomber Kat.

« Et vous ne laisserez pas tomber mes garçons… »

Phil a juré mais a ensuite réalisé que quelque chose n’allait pas et a dit à Alfie : « Cela n’a pas de sens, Alfie. Pourquoi tu ne le dis pas à Kat ?

Un Alfie ému a déclaré : « Parce que je ne serai peut-être plus là très longtemps. »

Phil comprit ce qu’il voulait dire et lui demanda : « Alfie, tu nous as menti ? Avez-vous un cancer ?

Les fans ont le cœur brisé pour lui.

L’un d’eux a écrit : « Ok, ok, j’espère que je me trompe. Mais étant donné qu’Alfie a dit à Phil qu’il avait un cancer. Est-ce lui que les Eastenders tuent à Noël !?? Vous ne pouvez pas tuer Alfie et Kat, s’il vous plaît. #KAT Kat Algie Tommy”

Un deuxième a déclaré : « Ils feraient mieux de ne pas tuer Alfie Moon »