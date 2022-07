La légende d’EastEnders semble méconnaissable dans un cliché d’enfance avec sa nièce – pouvez-vous deviner de qui il s’agit?

UNE légende d’EastEnders a partagé un doux retour d’enfance pour célébrer l’anniversaire de sa nièce – et elle avait l’air méconnaissable !

La star a téléchargé la photo de famille sur Instagram, ajoutant un long hommage à son être cher qu’elle a appelé “une meilleure amie”.

Les fans sont plus habitués à la voir comme la légende de Walford Sonia[/caption]

L’actrice de Sonia Fowler, Natalie Cassidy, à gauche dans le cliché, a regardé des mondes loin de l’icône de Walford que nous connaissons aujourd’hui.

Elle a légendé le message: “Joyeux anniversaire à ma nièce @mariawino.

“Merci pour toutes ces années de joie, de rires, de larmes et de moments spéciaux. Si quelqu’un a la chance d’être une tante à un très jeune âge, vous saurez qu’une nièce n’est pas seulement une nièce.

“Mais une sœur et une meilleure amie et pour eux, vous êtes d’abord une tante, mais tout ce dont ils ont besoin que vous soyez en même temps.”

Elle a ajouté: “Ma vie serait très triste sans toi.”

Natalie, 39 ans – qui a joué dans le feuilleton BBC One depuis 1993 – donne régulièrement aux fans un aperçu de sa vie personnelle sur les réseaux sociaux.

Plus tôt cette année, elle a publié une série de clichés de vacances en famille avec son fiancé Marc Humphries et ses enfants.

Natalie et Marc, qui travaille comme caméraman sur EastEnders, partagent leur fille Joanie, cinq ans.





Elle est également maman d’Eliza, 11 ans, de sa relation avec son ex Adam Cottrell.

Natalie, qui a perdu un impressionnant quatre pierres ces dernières années, a récemment déclaré avoir été honteuse de graisse sur Strictly Come Dancing.

Elle a dit qu’elle s’était sentie ridiculisée lorsqu’on lui a demandé d’effectuer un mouvement dans l’émission de la BBC qui était généralement réservée aux hommes.

Parlant d’un incident sur Strictly lorsqu’elle a participé en 2009, Natalie a déclaré: «J’étais environ quatre pierres plus grosse que je ne le suis maintenant.

« Vincenzo (Simone) était assez petit. Et je me souviens d’une semaine, c’était comme, ‘Oh on va faire cette danse, mais tu vas chercher Vincent’.

“Et j’y pense maintenant et je pense:” Oh, c’était hors de propos. C’était un peu déplacé pour moi. Tu ne pourrais pas faire ça maintenant.