La star d’EASTENDERS, Samantha Womack, a parlé de la chimiothérapie « brutale » qu’elle a subie pendant sa bataille contre le cancer.

L’actrice, connue de millions de personnes pour avoir joué Ronnie Mitchell dans EastEnders, a révélé en août qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein.

Pennsylvanie

Samantha Womack s’est ouverte sur sa chimiothérapie « brutale »[/caption] Actualités Splash

L’actrice a déclaré que sa bataille contre le cancer l’avait ébranlée mentalement[/caption]

Sam, 50 ans, a expliqué à quel point la chimiothérapie est difficile à endurer, affirmant que cela l’affectait mentalement.

« C’est assez terrifiant au début. Il est important de mentionner que lorsque cela est nécessaire, c’est toujours une drogue incroyablement puissante et puissante et fait un travail incroyable », a déclaré la star de la télévision au Metro.

«Mais lorsque vous oscillez entre les années, ce qui signifie à quel point le cancer est agressif, vous pouvez parfois vous asseoir, comme je l’ai fait, sur une ligne très fine quant à savoir si c’est nécessaire ou non.

« Et c’est un traitement si brutal à subir, parce que c’est du poison, et vous le comprenez au fur et à mesure qu’il pénètre dans vos veines, et vous le ressentez très fortement. »

Elle a poursuivi: « Après mon deuxième tour, je pouvais sentir cette panique que quelque chose n’allait pas du tout.

« Et c’est peut-être parce qu’à ce moment-là, mon cancer ne s’était pas suffisamment développé pour que je m’y fie. C’était une prévention pour moi. Alors, j’ai arrêté, parce que je sentais que mon corps commençait à faire des choses étranges.

« Et c’est vraiment important. Les informations dont je disposais pour prendre cette décision étaient vitales.

Elle a ajouté : « Je suis encore un peu fatiguée. Physiquement, je vais très bien, mais mon cerveau est un peu fatigué. Parfois, tant de réflexion fait mal.

Sam a subi sa tumorectomie l’année dernière pour enlever le cancer – mais a dit de façon choquante qu’elle ne pouvait pas sentir la masse.

L’actrice a parlé de sa santé et de son rétablissement dans une interview sur This Morning.

Apparaissant dans This Morning, Samantha a fait le point sur la santé de Holly Willoughby et Phillip Schofield.

Elle a dit : « Je vais vraiment bien. On m’a diagnostiqué il y a trois ou quatre mois un cancer du sein.

La star a expliqué qu’elle n’avait pas de grosseur et qu’elle avait juste été testée au hasard.

« C’était vraiment incroyable parce que je n’ai pas trouvé de grosseur, je ne me suis pas senti mal.

«Il y avait eu beaucoup de maladies autour de nos amis et de notre famille et je pensais juste que je ferais un contrôle aléatoire et j’ai eu une échographie, et cela a montré une petite ombre – à ce moment-là, cela pourrait être n’importe quoi, un kyste… alors j’ai eu d’autres investigations et ensuite ce diagnostic.

« J’ai eu de la chance, c’était moins de deux centimètres. J’ai eu une tumorectomie, qui consiste juste à retirer un morceau de tissu et cinq ganglions lymphatiques.

« Le truc de fou avec le cancer, quand on l’a, on comprend qu’il y a tellement de routes différentes, de diagnostics différents, c’est un monde terrifiant. C’est terrifiant au début, mais s’il y a jamais eu un moment pour l’avoir, il y a tellement de nouveaux traitements maintenant qui changent le visage du cancer, c’est incroyable.

Bien que son chirurgien lui ait conseillé de ne pas reprendre le travail de sitôt, Samantha était bientôt de retour à neuf semaines de spectacle.

Elle a déclaré: « Je pense que ce sont mes gènes nordiques et vikings qui m’ont aidé à revenir assez rapidement après l’opération. »

Sam partage deux enfants, Lili-Rose, 18 ans, et Benjamin, 22 ans, avec son ex-mari, la star d’Emmerdale, Mark Womack.

Sam s’est rapprochée de son petit ami Corrie Ollie Farnworth, 50 ans, tout en agissant en face de lui dans l’adaptation scénique 2019 du thriller The Girl On The Train.

Polycopié

La star d’EastEnders a joué Ronnie Mitchell dans le feuilleton BBC One[/caption]