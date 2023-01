La légende d’EastEnders, Rita Simons, a subi un lifting «Cendrillon» de 2 000 £ pour restaurer sa mâchoire et paraître des années plus jeune

La légende d’EASTENDERS, Rita Simons, a révélé les résultats incroyables de son lifting de 2 000 £.

L’actrice, 45 ans, a déclaré qu’elle avait décidé de subir la procédure dans le but d’éviter le processus de vieillissement qui rendait une cicatrice faciale d’enfance plus visible alors que ses bajoues s’affaissaient.

Instagram

Rita Simons a eu un lifting de Cendrillon[/caption] Instagram

La confiance de Rita souffrait avant l’intervention[/caption]

Elle a dit OK ! : “Je pouvais sentir les changements quand je me lavais le visage.

« Je suis horrifié par la photo d’avant. Je voulais juste me sentir à nouveau comme moi – comme mon ancien moi – et c’est le cas. Je me sens bien à nouveau maintenant. Je sens que je peux garder la tête haute. »

L’opération peu invasive de 30 minutes a également donné à Rita la confiance nécessaire pour essayer une coiffure plus courte radicalement différente.

Elle a expliqué : « Me couper les cheveux est vraiment symbolique – cela signifie que je n’ai rien à cacher.

« Je n’aurais jamais rêvé de le couper court avant, je ne réalisais pas à quel point je me cachais derrière mes cheveux. L’avoir court et ne pas se soucier de l’apparence de ma mâchoire est libérateur.

L’ancienne star du feuilleton, qui jouait Roxy Mitchell sur EastEnders, a souffert de dépression après s’être séparée du coiffeur Theo Silveston, son mari depuis 14 ans, en 2018.

L’année dernière, Rita, maman de jumelles Jaimee et Maiya, 16 ans, a révélé qu’elle avait changé sa vie et retrouvé l’amour.

Elle a déclaré: «Quand je regarde en arrière, j’étais assez agressive, endurcie et défensive, comme si j’étais sur mes gardes tout le temps.

« Si quelque chose de grave arrivait, je serais le premier à dire « Raagh ! » et à crier.

“J’avais l’habitude de canaliser cela au gymnase avec la boxe, mais maintenant je ne me fâche plus. Je suis devenu le moi que j’étais censé être et je suis sur le chemin que je devais suivre dans ma vie.

“J’ai dû grandir d’une manière différente, et être loin de mon mariage m’a énormément adouci.”

Rita s’est séparée de Theo la même année où elle a participé à I’m A Celeb et le couple a divorcé deux ans plus tard en 2020.

Elle a déclaré: “C’était une profonde tristesse, je dirais une dépression. Je ne pouvais pas voir le bois pour les arbres.

« Je ne voulais pas travailler. Je ne voulais pas être “là-bas”. Mais je devais l’être et donc, parce que je suis un greffeur, j’ai fait ce truc quand tu te jettes dans le travail.

«Tout était en quelque sorte regroupé dans un gros gâchis et j’étais très malade la plupart du temps. J’ai perdu beaucoup de poids. Et je ne parlais pas aux gens du mariage parce que même si mes enfants le savaient, je ne voulais pas qu’ils lisent à ce sujet. Cela m’a juste dévoré, ne pas pouvoir dire aux gens ce qui se passait vraiment.

Au fond, Rita – qui souffre d’anxiété et de TOC depuis son plus jeune âge – savait qu’elle avait besoin d’une pause.

Mais elle a refusé d’arrêter de travailler, apparaissant dans la comédie musicale à succès du West End Everybody’s Talking About Jamie et panto Sleeping Beauty après son départ d’EastEnders après dix ans en 2017.

Elle a déclaré: «Je sautais d’un emploi à l’autre. J’ai travaillé à peu près 13 ans sans interruption.

Bbc

Rita dans EastEnders avec Samantha Womack[/caption]