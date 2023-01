La légende d’EastEnders reviendra au théâtre pour jouer au flic et dit: “Je suis plus nerveux maintenant que lors de mon premier jour sur Albert Square”

ROSS KEMP fait un retour au jeu mais son nouveau rôle ne plaira pas aux frères Mitchell – car il est sur le point de jouer un flic.

L’ancien favori d’EastEnders jouera le rôle du détective de police Tony Warden dans le nouveau drame de Channel 5 Blindspot.

Ross Kemp fait un retour au jeu après 15 ans[/caption] Bbc

Ross, qui a joué le dur à cuire d’Albert Square, Grant Mitchell, s’est concentré sur la réalisation de documentaires et l’animation de jeux télévisés ces dernières années, mais dit que le bug d’acteur ne l’a jamais quitté.

Il m’a dit: “Mon premier jour sur le plateau (à Blindspot) était samedi soir et j’étais aussi nerveux que moi, en fait plus nerveux, que lorsque j’ai marché pour la première fois sur le plateau d’EastEnders en 1989.

« J’étais extrêmement nerveux et je n’ai pas beaucoup dormi la nuit précédente.

“J’étais 24/25 à l’époque, j’étais confiant et arrogant et maintenant je suis un homme plus sage et plus âgé.

“C’est un casting merveilleux, mais travailler à nouveau avec des acteurs a été un grand pas en avant pour moi et je sais que je suis un homme très chanceux.”

Le quatre parties graveleux est le premier grand rôle d’acteur de Ross en 15 ans, sauf son bref retour à Walford pour filmer les dernières scènes de Barbara Windsor dans le rôle de Peggy Mitchell en 2016, et il dit qu’il était “important” de renouer avec cet aspect de sa carrière.

Ross explique: «Pour moi, retourner au théâtre est si important.

“C’est la première fois en 15 ans à part retourner à EastEnders pour le départ de Barbara.

«Mais à ce moment-là, je savais en privé qu’elle n’allait pas très bien, alors je l’ai fait non pas parce que je voulais être acteur, mais parce que c’était quelqu’un que j’aimais beaucoup.

“Ben Frow (le patron de Channel 5) a joué un rôle d’aveugle ne me demandant pas de faire un documentaire pour eux, ne me demandant pas de faire un jeu télévisé, mais peut-être ce que beaucoup de gens veulent que je fasse – retourner à la comédie.”

Blindspot, qui sera diffusé plus tard cette année, est centré sur une femme handicapée appelée Hannah, interprétée par la nouvelle venue Beth Alsbury, qui pense avoir été témoin du prélude à un meurtre alors qu’elle surveillait la vidéosurveillance dans un domaine difficile.

Lorsque son histoire est rejetée par les flics en charge de l’affaire, elle soupçonne qu’ils sont corrompus et découvre que sa vie est en danger.

Ross décrit son personnage comme un “un peu perdant”, ce qui, admet-il, apporte un changement rafraîchissant par rapport aux rôles auxquels il est généralement associé.

Il dit : “C’est bien parce que quand je faisais du théâtre, je jouais des sergents SAS ou des flics durs et, dans la vraie vie, j’ai fait des documentaires dans des zones de conflit, donc c’est bien pour moi qu’il ne soit pas dur, il est vulnérable .

«Il a ses propres batailles privées à surmonter. Il s’agit de surmonter l’adversité. »

Son retour au jeu déclenchera des spéculations inévitables sur un retour d’EastEnders, d’autant plus que la famille Mitchell joue toujours un rôle central dans le feuilleton BBC1.

Ross dit : “Dans la vie, on ne dit jamais jamais.”

Channel 5 a également annoncé une série d’autres nouvelles émissions.

Jay Blades présente un docu en trois parties sur l’East End de Londres, Alexander Armstrong repart en voyage, cette fois au Sri Lanka, et l’astronaute Tim Peake expliquera les mystères de l’univers.

Larry Lamb joue dans le drame The Inheritance.

Il incarne un père dont la mort sème le chaos dans sa famille.

Jezza : vers l’infini et au-delà

JEREMY CLARKSON fait le buzz dans sa ferme.

L’animateur de télé regarde les genoux de l’abeille dans cette tenue de style Buzz Lightyear dans les scènes de la deuxième série de Clarkson’s Farm.

Avoir les couilles pour porter cet équipement d’apiculteur très moderne montre qu’il prend toujours son nouveau passe-temps au sérieux.

Il a également posé avec quelques chiots mignons, ainsi que sur un tracteur à travers les champs de Diddly Squat Farm, dans l’Oxfordshire.

La nouvelle série sortira sur Prime Video le 10 février.

Le grand amour de Rylan est les trains

IL a fait des confessions choquantes en son temps.

Mais préparez-vous à être vraiment stupéfait par le dernier aveu de Rylan Clark. . . c’est un trainspotter secret.

Getty

Il a déclaré: «Je suis un trainspotter OG, j’adore ça.

« J’ai ma propre ligne de train.

« J’ai une station de métro avec un tableau des départs.

“J’ai un arrêt de bus chez moi – je suis cette personne.”

Le pauvre Rylan a été contraint de créer son propre transport en commun parce que sa renommée rend le métro difficile.

Il a ajouté sur le podcast This City : « Je vous dis quel est mon problème. Je mesure 6 pieds 4 pouces. Je ne peux pas cacher. Et quand vous êtes dans un wagon de train, il n’y a nulle part où aller.

“Vous ne pouvez pas simplement vous en aller et être poli et dire:” Faites attention les gars, à plus tard!

« Tu es coincé et c’était en fait un peu paniqué, je ne vais pas mentir. Tout le monde était adorable mais c’était très claustrophobe et je savais juste que je ne pouvais pas sortir.

