La légende d’EastEnders révélée comme quatrième star à s’inscrire à l’émission spéciale Strictly Come Dancing Christmas

Une légende d’EastEnders a été révélée comme la quatrième star à s’inscrire à l’émission spéciale Strictly Come Dancing Christmas.

Larry Lamb se prépare officiellement à enfiler ses chaussures de danse dans le but d’être couronné champion de Noël 2022, alors que le spectacle revient dans la salle de bal.

La légende d'EastEnders, Larry Lamb, s'est inscrite au spécial de Noël de Strictly

L’homme de 75 ans fait partie des six célébrités qui participeront à l’émission spéciale de la BBC, et il sera jumelé à Nadiya Bychkova, Strictly pro.

De son retour, l’acteur a déclaré : “Noël est arrivé en avance ! J’ai hâte de monter sur la piste de danse et d’apprendre une toute nouvelle compétence prête pour toutes ces fêtes festives.

“Je suis excité mais incroyablement nerveux, mais je sais que Nadiya s’occupera de moi, et j’ai hâte d’ajouter un peu d’éclat supplémentaire au jour de Noël.”

Larry est connu pour plusieurs de ses rôles d’acteur, notamment Archie Mitchell dans le feuilleton de la BBC EastEnders.

La star a également joué le rôle de Mick Shipman dans la série comique Gavin & Stacey et il présente la série documentaire de Channel 5 Britain by Bike.

Chacun des six couples exécutera une routine inspirée de Noël dans l’espoir d’impressionner les juges, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Anton Du Beke, la juge en chef Shirley Ballas et le public votant.

Radio One DJ Rickie Haywood-Williams et la star du podcast Rosie Ramsey se battront également pour le trophée glitterball.

Ainsi qu’Alexandra Mardell – un acteur surtout connu pour le rôle d’Emma Brooker dans le feuilleton ITV Coronation Street et Kelly Horton dans Vera.

Parlant de sa participation, Alexandra a déclaré: «J’ai grandi avec Strictly Come Dancing, et ma mère a toujours dit qu’elle aimerait me voir dans l’émission, donc c’est vraiment le meilleur cadeau de Noël que je puisse lui offrir.

“J’ai hâte d’entrer dans la salle d’entraînement et de voir quels mouvements festifs je peux apporter à la table !”

Alexandra sera jumelée avec le danseur professionnel Strictly Come Dancing Kai Widdrington.

