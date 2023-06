La légende d’EastEnders révèle la vraie raison pour laquelle elle a quitté le savon et jure de ne pas revenir

Une légende EASTENDERS a révélé la vraie raison pour laquelle elle a quitté le feuilleton et jure de ne pas revenir.

Jo Joyner a fermement exclu de retourner à Albert Square et de reprendre son rôle de Tanya Branning.

L’actrice de 46 ans a joué la mère de deux enfants de 2006 à 2018.

Alors que les fans d’EastEnders espèrent que Tanya reviendra, Jo a confirmé que cela ne se produirait pas.

S’adressant exclusivement à The Sun’s TV Mag, elle a révélé la vraie raison pour laquelle elle a quitté le feuilleton de la BBC.

« C’était vraiment la raison de revenir et j’ai été

la chance de faire la même chose depuis, de mélanger les choses. La variété est le piment de la vie.

Quand Jo revient sur son temps à EastEnders, elle se souvient avec émotion des retombées de Noël où Tanya a appris que son mari Max avait eu une liaison avec Stacey Slater.

«Ce spécial de Noël, l’une des choses que j’aime aussi à ce sujet, c’est que c’était un véritable témoignage d’une grande écriture et d’un investissement dans des histoires et des personnages parce que beaucoup de spéciaux de Noël pour des choses, ils y jettent beaucoup d’argent, beaucoup de cascades et autres…

«Nous avions peut-être une machine à pluie, et à part cela, nous n’avions que les acteurs sur un plateau, donc c’était assez inhabituel. Cela montre que sans une bonne écriture, tout n’est rien.

Jo est apparue pour la dernière fois dans le feuilleton en janvier lorsque sa fille à l’écran Abi Branning (Lorna Fitzgerald) est décédée après être tombée du toit du Queen Vic.

Pendant ce temps, elle a laissé entendre que la comédie No Angels de Channel 4 pourrait revenir après avoir révélé que des pourparlers secrets avaient eu lieu.

L’actrice a joué Beverly ‘Beth’ Nicholls dans la série.

S’adressant exclusivement à The Sun’s TV Mag, Jo a déclaré qu’elle et le reste de la distribution étaient prêts à se réunir.

«Nous serions ravis, toutes les filles Angels adoreraient et nous avons même approché quelques personnes pour poser des questions à ce sujet. Nous serions ravis, sincèrement », a déclaré l’ancienne star d’EastEnders.

