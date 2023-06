La légende d’EastEnders retrouve sa mère à l’écran pour un nouveau drame

La légende d’EASTENDERS, Jo Joyner, a retrouvé sa mère de Walford, Ann Mitchell, pour un nouveau thriller psychologique sur Channel 5.

Mon image exclusive les montre ensemble pour la première fois depuis 2018 dans le drame For Her Sins.

Marc Cassar

Jo, qui jouait Tanya Branning dans le feuilleton, a déclaré: « Lorsque le message est passé, j’ai envoyé un texto à Ann et lui ai dit: » Nous devons vraiment nous ressembler si cela doit continuer à se produire « . C’est le destin!

« Mon père n’a pas de sœur mais s’il en avait, je pense qu’elle ressemblerait à Ann. »

Ann, qui a joué Cora Cross sur EastEnders, a ajouté: « J’étais absolument ravie, c’était agréable de la revoir. »

Jo a ajouté: « Même moi, je peux voir une famille familière se sentir à son sujet. Nos familles sont de la même région, de l’East End.

« Vous ne savez jamais si vous descendez plus loin dans nos arbres généalogiques, il pourrait y avoir un parent éloigné là-dedans. »

Ann a déclaré: «La première fois que nous nous sommes rencontrés à ce sujet, je me souviens que c’était sur place et que le soleil brillait et qu’elle et Rachel se sont démaquillées, et c’était tout simplement agréable de voir Jo avec le soleil briller derrière elle. Elle avait l’air dorée.

« Ce que j’aime chez Jo, c’est qu’elle est aussi concentrée que moi avant un tir.

Elle est prête et j’aime le genre de sténographie que nous avons.

Aussi, on peut se dire si, comme sur ce tournage, il y a deux ou trois choses où je pense que je n’ai pas bien fait, et je demanderais à Jo ‘Qu’est-ce que tu en penses ? Était-ce bien? Devrions-nous y retourner ?

Et elle était extrêmement favorable. Elle a dit non à chaque fois !

L’actrice vétéran peut maintenant faire avancer un projet avec sa co-vedette Rachel Shenton.

Ann a révélé: « Et j’ai très bien connu Rachel et j’espère que nous pourrons faire quelque chose ensemble. Nous flirtons avec une idée.

Jo, qui est Laura, et Ann, qui est Maggie, jouent une mère et sa fille dans l’émission de Channel 5.

Jo a déclaré : « C’est complexe parce que vous ferez n’importe quoi pour vos enfants. Je comprends parfaitement le point de vue de Maggie.

«Elle voulait juste le meilleur pour Laura et elle y arrive non seulement en tant que mère, mais en tant que personne qui connaît la loi et les possibilités.

« Elle a pris une décision en une fraction de seconde.

«À la fin du tournage, je me suis senti assez désolé pour Laura parce que cela n’a jamais été un choix conscient pour Laura de vivre ce secret et de poursuivre ce voyage.

« Cela a été décidé pour elle par sa mère très jeune, trop jeune pour qu’elle ait jamais pris cette décision.

« C’est une pièce complexe et évidemment Ann Mitchell est fantastique dans le rôle de Maggie.

« Ann apporte toujours la vérité à ce qu’elle joue, mais elle apporte également un véritable statut aux choses, même lorsqu’elle est de statut inférieur, car elle a une telle présence.

«Et quand elle joue une femme d’affaires de haut niveau comme Maggie avec sa propre pratique, c’est intimidant.

« Vous pouvez immédiatement voir pourquoi Laura, même en tant que femme adulte, ne peut pas aller à l’encontre de sa mère, encore moins lorsqu’elle était enfant. Pauvre Laure.

Le quatre parties commence demain soir sur Channel 5 à 21h.