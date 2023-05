La légende d’EastEnders remporte le tout nouveau thriller de Channel 5 après la récente hache dramatique

Une légende d’EastEnders a mis en sac un tout nouveau thriller de Channel 5 après la hache de son récent drame.

L’ancienne star du feuilleton Jo Joyner travaille de nouveau avec le diffuseur sur un nouveau projet intitulé For Her Sins.

Bbc

Canal 5

Jo Joyner jouera le rôle d’une femme avec une vie apparemment parfaite, avant qu’elle ne soit bouleversée[/caption]

Dans un premier regard diffusé sur Radio Times, Jo jouera aux côtés de Rachel Shenton, jouant le rôle d’une femme à la vie parfaite.

Cependant, lorsque le personnage de Rachel, Emily, arrive et se lie d’amitié avec Laura, sa vie est bouleversée.

On ne sait pas pourquoi Emily complote la chute de Laura, mais la série visera à révéler la raison exacte.

En taquinant la nouvelle série, Channel 5 a déclaré: «Nous voyons Laura suivre une voie de plus en plus dangereuse alors qu’Emily nourrit les névroses de Laura à propos de sa capacité de mère, alimente les tensions dans son mariage et ravive une vieille flamme du passé de Laura.

«Mais Laura cache aussi quelque chose… et ces deux femmes sont liées par un secret partagé, celui qu’elles ont toutes deux essayé de garder enterré. Mais rien ne reste un secret pour toujours.

Parlant de l’inscription au nouveau thriller, Joyner a déclaré: «Il y a une telle contradiction avec le personnage de Laura, si concentrée et organisée dans sa vie professionnelle et pourtant chaotique et peu sûre de sa vie familiale. Je sens que ça résonne vraiment.

La nouvelle émission de Jo survient quelques jours après que The Sun a révélé que son précédent drame Riptide ne reviendrait pas pour une deuxième série.

L’émission, qui se déroulait en Australie et coproduite avec Network 10, avait reçu des appels de fans pour un autre versement.

The Sun comprend qu’il était à l’origine prévu d’être une série en quatre parties, bien qu’il y ait de la place pour plus d’épisodes.

Une source a déclaré: « Les patrons étaient ravis de la réaction des fans à Riptide mais ce n’est pas quelque chose qu’ils prévoient de revisiter. »

Canal 5

Parlant de l’inscription au nouveau thriller, Joyner a déclaré: «Il y a une telle contradiction avec le personnage de Laura, si concentrée et organisée dans sa vie professionnelle et pourtant chaotique et peu sûre de sa vie familiale. Je sens que ça résonne vraiment »[/caption] Canal 4

La nouvelle émission de Jo survient quelques jours après que The Sun a révélé que son précédent drame Riptide ne reviendrait pas pour une deuxième série[/caption]