La légende d’EastEnders, Melissa Suffield, révèle son corps changeant en disant « nous grandissons, nous nous adaptons, nous survivons »

La légende d’EASTENDERS, Melissa Suffield, a reçu les éloges de ses followers après avoir partagé un article inspirant sur son corps changeant.

La femme de 30 ans, qui est surtout connue pour jouer Lucy Beale sur le feuilleton de la BBC, a partagé une série de photos d’elle-même avant qu’elle ne soit enceinte, avec sa bosse puis après l’accouchement.

Instagram

Les fans adorent les messages très honnêtes de Melissa[/caption]

Melissa, qui a eu son fils River en mars 2020, a dit à ses fans : « Les gens changent.

« Nous grandissons. Nous nous adaptons. Nous survivons. Nous apprenons. Les années passent, les circonstances changent. Il y avait des centaines de versions de vous avant ce moment et il y en aura des centaines après. Il est très peu probable qu’ils se ressemblent tous.

« Donc, ne garder de la place que pour une version de vous, détester activement les autres, ne leur montrer aucun respect, gratitude ou gentillesse ? Vous allez passer beaucoup de temps malheureux.

« C’est normal de préférer l’un à l’autre. C’est normal de souhaiter que vous l’ayez récupéré, et même de travailler pour en retrouver une version. Mais rappelez-vous que chacun de vous est tout aussi digne que celui qui le précède.

Elle a ajouté: « Vous êtes composé de magie. »

Ses fans ont adoré le message, une personne ayant répondu : « Vous faites du si bon travail, continuez s’il vous plaît. »

Un autre a dit : « Merci beaucoup pour vos messages. Ils commencent vraiment à m’aider à voir que mon corps va très bien tel qu’il est et à arrêter d’écouter ceux qui m’entourent qui me disent que je suis trop gros et que j’ai besoin de perdre du poids.

Alors que quelqu’un d’autre a commenté: « Absolument magnifique !!! J’avais besoin de voir ça aujourd’hui.

Melissa a joué Lucy sur le feuilleton de la BBC EastEnders pendant l’adolescence rebelle du personnage, faisant de la vie de papa à l’écran Ian Beale un enfer en buvant, en fumant, en tombant enceinte et même en disparaissant.

Mais elle a été licenciée en 2010 au milieu de rumeurs selon lesquelles les patrons n’étaient pas impressionnés par son comportement hors écran et son attitude en dehors du travail après avoir été repérée dans une boîte de nuit de Londres alors qu’elle était mineure.

Melissa se concentre maintenant sur le fait d’être une influenceuse parentale positive pour le corps.