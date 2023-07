La légende d’EastEnders Martine McCutcheon semble plus mince que jamais dans une robe d’été blanche et bleue

MARTINE McCutcheon avait l’air plus mince que jamais aujourd’hui alors qu’elle posait dans une superbe robe d’été blanche et bleue.

L’actrice de 47 ans a été très honnête à propos de son parcours de perte de poids et a montré les résultats.

Martine McCutcheon a montré son look mince dans cette superbe robe d’été[/caption] Getty – Contributeur

L’actrice a été ouverte sur sa perte de poids[/caption] Instagram

Martine déjeunait avec ses amis[/caption] Instagram

L’ancienne star d’EastEnders avait également l’air minuscule dans ce jean[/caption]

Aujourd’hui, Martine a partagé une vidéo d’elle-même en train de déjeuner avec des amis.

L’ancienne star d’EastEnders avait ses mèches sombres dans un bob, qui encadrait son visage mince.

La robe complimentait sa silhouette élancée, alors qu’elle rattrapait ses copains.

Toujours dans la vidéo, Martine avait l’air minuscule dans un jean et un sweat-shirt.

Mettant à jour sa légion de fans, elle a écrit: «Ces dames m’aident vraiment à alléger le fardeau de ma vie. Avouons-le, concilier travail, maternité, maison, famille, santé/repos et vie en général n’est pas toujours facile…

« En fait, parfois, c’est vraiment écrasant ! Je pense qu’il est vraiment important de remercier les personnes qui vous permettent de continuer, qui vous soutiennent lorsque vous en avez le plus besoin et vous rappellent que nous ne sommes tous que des humains et que nous avons tous besoin d’aide et de temps libre parfois !

S’ouvrant sur sa perte de poids, Martine a précédemment avoué qu’elle était fan du régime Cambridge Weight Plan.

Elle a déclaré: « J’ai passé tellement de temps à me battre pour me sentir à nouveau en bonne santé, je ne voulais rien faire de trop drastique qui me ferait me sentir moche.

« Mais après avoir eu Rafferty, j’ai trouvé si difficile de perdre le poids de mon bébé et cela commence à affecter votre estime de soi. »

La chanteuse de Perfect Moment, qui a donné naissance à son fils Rafferty en 2015, a également déclaré qu’elle avait trouvé utile d’avoir un consultant individuel.

« Ma perte a été un peu plus lente que la personne moyenne, mais pour être honnête, je m’attendais à ce qu’autant de régimes/plans alimentaires ne fonctionnent pas du tout pour moi, car la maladie de Lymes et moi pouvons vraiment faire des ravages dans le fonctionnement de votre système », elle a dit OK!

Martine a reçu un diagnostic d’EM, autrement connu sous le nom de syndrome de fatigue chronique, en 2011 et a révélé plus tard qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie de Lyme.

Elle souffre également de fibromyalgie, qui provoque des douleurs dans tout le corps.

Martine a mis en valeur son impressionnante perte de poids[/caption]