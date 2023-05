La légende d’EastEnders, Martine McCutcheon, semble plus mince que jamais alors qu’elle pose pour un selfie miroir

MARTINE McCutcheon était magnifique alors qu’elle affichait sa perte de poids dans un nouveau selfie miroir.

Le joueur de 46 ans était tout sourire lors de la vérification avec les fans pendant le week-end du couronnement du roi Charles.

Instagram

Martine était magnifique alors qu’elle posait pour un selfie miroir[/caption] Instagram

L’actrice et chanteuse a précédemment révélé son secret pour être belle[/caption]

L’ancienne star d’EastEnders, Martine, a opté pour un look décontracté, portant un simple t-shirt rentré dans une paire de jeans à jambes larges.

La chanteuse de Perfect Moment a accessoirisé pour l’occasion des lunettes de soleil Union Jack et a assuré à ses followers qu’elle, son mari Jack McManus et leur fils Rafferty, sept ans, agiteraient fièrement leurs drapeaux.

Martine a sous-titré son téléchargement sur Instagram : « J’ajoute toujours une légère touche des célébrations du couronnement dans le mélange de ma tenue aujourd’hui.

« Jack, Rafferty et moi, avons nos lunettes de soleil britanniques et nos drapeaux à agiter! »

Elle a ajouté: « J’espère que vous profitez tous de votre deuxième jour férié jusqu’à présent… Comme c’est charmant! Je pourrais m’y habituer! »

Les fans se sont précipités pour envoyer des compliments, l’un d’entre eux ayant commenté: « C’est fabuleux .”

Un autre a dit: « Je veux dire comme tu es belle .”

Et un troisième a ajouté: « Tu es magnifique et si heureux xxx. »

S’ouvrant sur son secret pour avoir fière allure, Martine a précédemment avoué qu’elle était fan du régime Cambridge Weight Plan.

Elle a déclaré: «J’ai passé tellement de temps à me battre pour me sentir à nouveau en bonne santé, je ne voulais rien faire de trop drastique qui me ferait me sentir moche.

« Mais après avoir eu Rafferty, j’ai trouvé si difficile de perdre le poids de mon bébé et cela commence à affecter votre estime de soi. »

Instagram

Martine et son mari Jack sont les fiers parents de leur fils Rafferty[/caption]