La légende d’EastEnders jure de ne jamais revenir au feuilleton alors qu’elle claque le nombre d’épisodes

L’icône d’EASTENDERS, Kara Tointon, a juré de ne jamais revenir dans la série et a exprimé ses craintes que les feuilletons bien-aimés de la nation ne soient bientôt une chose du passé.

L’actrice de 39 ans, qui a joué la pétillante Dawn Swann de 2005 à 2009, est étonnée de voir à quel point son personnage reste mémorable plus d’une décennie après son départ de Walford.

La légende d'EastEnders, Kara Tointon, a déclaré qu'elle ne reviendrait jamais au feuilleton

Elle a joué Dawn Swann dans le feuilleton de la BBC

Kara, qui tourne actuellement le nouveau biopic de Carrie Grant Archie pour ITV, a déclaré: «Chaque année, on me pose des questions à ce sujet. C’est la chose pour laquelle je suis le plus connu, dans laquelle j’ai été le plus regardé, mais j’aime vraiment faire beaucoup d’autres choses donc je ne peux pas le voir, non.

Après que Neighbours ait été supprimé plus tôt cette année en raison de la baisse des cotes d’écoute, Kara craint que davantage de feuilletons n’aient du mal à rivaliser sur le marché actuel de la télévision où les téléspectateurs deviennent accros aux coffrets binge sur les services de streaming.

Et EastEnders est en grande difficulté après que les téléspectateurs aient chuté jusqu’à 1,4 million en juin de cette année. Les recherches du magazine Broadcast ont montré que le nombre de téléspectateurs d’EastEnders âgés de 16 à 34 ans est passé de 1,3 million de personnes en 2017 à seulement 447 000 cette année.

Kara craint que les feuilletons produisent trop d’épisodes pour que les gens puissent les intégrer à leur vie bien remplie et à leurs horaires de visionnage.

Elle a déclaré : « Vous ne pouvez pas vous rattraper parce que les choses évoluent si vite. C’est tellement beau ce qu’ils réalisent, les drames en série. Faire la quantité de travail qu’ils font, dans un court laps de temps et juste continuer, c’est tout un exploit.

“C’est une chaîne de production incroyable, mais je pense qu’ils pourraient revenir à deux fois par semaine et avoir plus de temps pour… Vous vous demandez comment les choses se passent et combien de temps ces drames en série dureront.”

Avec ses deux jeunes fils Frey, 3 ans et Helly, 1 an, Kara admet que même elle s’est éteinte parce qu’elle n’a tout simplement pas le temps de suivre les intrigues au rythme effréné.

Elle a déclaré: “Je suis à une époque où je ne regarde pas autant que je le ferais d’habitude parce que je suis au lit à 9 heures si je suis à bout de souffle, alors je regarde des divertissements quand cela me convient et quand puis-je.”

Kara aime toujours regarder Strictly Come Dancing et se remémore sa victoire en 2010 avec son petit ami de l’époque, Artem Chigvintsev.

Mais elle n’arrive pas à croire que 12 années incroyables se sont écoulées depuis qu’elle était dans l’émission et que ses danses gagnantes disparaissent d’Internet pour être remplacées par de nouvelles.

Kara a ri: «J’ai l’impression que maintenant je suis en quelque sorte rétro Strictly. Les archives de Blackpool ont été éliminées donc je ne peux même pas regarder la danse que j’ai bien aimée.

«J’adore cette période de l’année, je pense que les vibrations de septembre et d’automne ne seraient pas les mêmes si Strictly n’était pas là. J’adore le regarder, en particulier les étapes initiales où vous ne savez tout simplement pas où cela va aller.

“C’est la beauté du spectacle, il ne s’agit pas de danser, il s’agit d’apprendre à connaître quelqu’un et son parcours. C’est la première année que je ne connais personne qui le fait.

Kara, qui s’est séparée l’année dernière de son fiancé Marius Jensen, fait actuellement son grand retour dans le nouveau drame Archie d’ITV en train de filmer aux côtés de Dame Harriet Walters.

Kara joue la version plus jeune de la mère de Carry Grant, Elsie Leach, tandis que Dame Harriet jouera la version plus ancienne.

Kara est ravie d’être de retour dans un rôle de prune, surtout après la déception de sa dernière grande émission ITV The Halcyon annulée après une seule série en 2017. Elle avait été initialement optionnée pour cinq sorties.

Kara a confié: «C’est une histoire assez douloureuse. Je me suis senti tellement blessé parce qu’il était censé couvrir cinq séries pendant toute la durée de la guerre. Et juste au moment où nous étions sur le point de commencer le tournage de la deuxième série, ils l’ont annulée et j’étais tellement dégoûté parce que je pensais que cela méritait d’avoir une deuxième série… vous avez besoin d’une série pour vous coucher et régler les problèmes… Mais c’est ainsi que le cookie s’effondre.

Jouer n’est pas la seule passion de Kara – elle a également créé une application de narration appelée Tell qui permet aux familles d’enregistrer leurs propres livres audio, de raconter leurs propres histoires et de partager des souvenirs avec des proches.

