La légende d’EastEnders, John Altman, méconnaissable sept ans après avoir été tué en tant que Nick Cotton

La légende d’EASTENDERS, John Altman, semble bien loin de l’époque de Nasty Nick.

L’homme de 70 ans, qui est actuellement en tournée avec The Mousetrap, a adopté une coiffure plus longue et ses gris naturels.

Bbc

John a joué Nasty Nick par intermittence pendant vingt ans[/caption]

Des clichés récents de la star le montrent arborant des boucles sur ses épaules et portant même parfois ses cheveux en queue de cheval.

Il joue actuellement le rôle de l’homme d’affaires italien M. Paravicini dans la pièce d’Agatha Christie.

Parlant du rôle et de son apparence ces jours-ci, John a déclaré au Bury Times : “Je suis aussi vieux que The Mousetrap, pouvez-vous croire cela ?”

«Mais j’essaie de prendre soin de moi. J’avais l’habitude de boire et de fumer au mauvais vieux temps des années 70 et 80, mais je ne le fais plus.

« Je n’ai pas bu depuis 25 ans. J’essaie de bien manger et de dormir suffisamment. Beaucoup de gens ne le font pas et cela peut être la cause de toutes sortes de problèmes.

John a joué le tristement célèbre Nick Cotton dans EastEnders pendant 20 ans, jusqu’à ce que le personnage gênant soit tué en 2015.

Et l’ancienne star du feuilleton, qui était le fils de Dot, avait précédemment révélé qu’il recevait toujours des redevances sur les diffusions répétées du favori de BBC1.

Il a déclaré au Sunday Times: «Au début, EastEnders avait l’habitude d’avoir un omnibus tous les dimanches et nous recevions 80% de nos frais d’origine. Très beau!

“L’année dernière, j’ai reçu environ 25 £ pour certains anciens épisodes répétés d’EastEnders!”

Au cours de sa carrière, John est également apparu dans les comédies musicales de Chicago en tant que Billy Flynn et Birth of the Beatles en tant que George Harrison.

Il a réfléchi: «Être dans un feuilleton populaire ouvre certaines portes et en ferme d’autres.

“C’est important d’avoir une autre corde à son arc, c’est pourquoi la musique a toujours occupé une grande place dans ma vie depuis que je suis devenu acteur.”