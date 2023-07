La légende d’EastEnders fait un retour surprise alors qu’elle part en «mission» – mais il y a un rebondissement

DES ANNÉES se sont écoulées depuis que Lisa Fowler a été vue pour la dernière fois à Albert Square alors qu’elle déménageait au Portugal avec sa fille et sa petite-fille.

Mais la légende d’EastEnders est prête pour un retour choquant, déterminée à se venger – et elle garde également un énorme secret.

Bbc

Une légende d’EastEnders fait son retour cet été[/caption] BBC / Kieron McCarron

Elle a été vue pour la dernière fois en 2020[/caption]

Lisa s’est enfuie au Portugal avec sa fille Louise Mitchell et sa petite-fille Peggy Taylor à la hâte au début de 2020 après avoir cru que Phil avait organisé l’assassinat de Keanu Taylor.

Alors que la nouvelle d’elle parvenait à nouveau au Square en 2021, Lisa est restée à l’étranger pour subvenir aux besoins de Louise et de Peggy – mais elle n’a jamais oublié à quel point Keanu avait blessé sa fille.

Les téléspectateurs réguliers du feuilleton BBC One se souviendront que le beau gosse a eu une liaison avec Sharon Watts – trahissant Louise ainsi que son père et sa propre figure paternelle Phil Mitchell.

Cela l’a amené à devenir père avec la naissance du fils de Sharon, Albie, et Keanu s’implique de plus en plus dans la vie du bébé.

Pendant ce temps, Louise a été laissée seule pour s’occuper de leur fille Peggy et le ressentiment de Lisa ne connaît donc aucune limite.

Le patron de Soap, Chris Clenshaw, a récemment taquiné un été explosif à venir pour tous les résidents de Walford et Lisa Fowler en fera partie.

L’actrice Lucy Benjamin reprend son rôle alors que son personnage revient à Walford avec un objectif en tête.

« Eh bien, elle est définitivement venue en mission », a déclaré la star de 53 ans lors d’une conversation avec The Sun et d’autres médias.

« Elle a ce qu’elle veut faire dans sa tête et rien ne va vraiment l’arrêter avec ce qu’elle a en tête. »

Et comme certains l’ont peut-être deviné, Keanu est en tête de sa liste de personnes avec qui se venger.

Mais selon Lucy, et comme les téléspectateurs en seront probablement témoins, Lisa garde un sombre secret.

« Elle a toujours eu beaucoup de problèmes », se souvient-elle.

« Et encore une fois, il y a des choses qu’elle garde secrètes et les choses vont de nouveau mal dans sa vie, vraiment à un autre niveau. Mais c’est définitivement une femme avec une mission.

« Elle est définitivement méfiante à propos de quelque chose. »

Mais comment Keanu réagira-t-il une fois qu’il verra Lisa avec sa fille Peggy en remorque ?

Cela reste à voir, mais Lucy a clairement indiqué qu’elle n’était pas prête à pardonner aucune de ses actions.

« Elle pense qu’il a été un très mauvais père et qu’il a été un père absent », a-t-elle expliqué.

Pourrait-elle revenir de façon permanente pour faire de la vie de Keanu un cauchemar ?

Interrogée sur les raisons de son retour à Albert Square cet été, Lucy s’est ouverte sur ce qui l’encourage à revenir sur le plateau de l’émission basée à Londres.

« Il me semble que mon personnage revient en quelque sorte tous les deux ans », a-t-elle déclaré.

«Elle part tout le temps sur des tangentes si différentes. Mais j’adore revenir et jouer ce qu’ils écrivent pour moi.

« Chaque fois qu’ils m’ont demandé de revenir, j’ai eu des choses formidables à faire. Donc, vous savez que je suis revenu chaque fois qu’ils ont demandé.

Lucy a fait ses débuts à EastEnders en 1998 et est partie après cinq ans à Walford.

Au fil des décennies, elle est depuis revenue à plusieurs reprises en 2010, 2017 et en 2019.

Comment son retour va-t-il se dérouler cette fois ?

Quel pourrait être le grand secret de Lisa ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc/Jack Barnes

Lisa Fowler fait partie du feuilleton depuis 1998[/caption] Bbc

Elle doit se venger de Keanu Taylor pour son mauvais traitement de Louise[/caption]