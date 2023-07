La légende d’EastEnders dévastée par la mort de sa famille alors qu’elle rend un hommage émotionnel

La légende d’EASTENDERS, Tamzin Outhwaite, a été dévastée par un décès familial.

L’actrice, 52 ans, a annoncé que sa tante Sandra était décédée vendredi tout en rendant hommage avec émotion sur Instagram.

Instagram

Tamzin Outhwaite a annoncé le décès de sa tante Sandra[/caption] Instagram

La star d’EastEnders a partagé une photo de son défunt parent faisant du vélo[/caption]

Tamzin a partagé un selfie radieux du couple, ainsi qu’une photo de son défunt parent à vélo.

Dans sa légende, elle a évoqué des souvenirs heureux et a admis qu’elle avait trouvé la mort de Sandra « difficile à gérer ».

Le natif d’Ilford a écrit: «Cela prend du temps de traiter cela, mais nous avons perdu une matriarche de notre famille le 7 juillet. Sandra Santi/Baldwin.

« Ma marraine, la sœur de ma mère, ma formidable et unique tante qui a été comme une autre maman pour moi tout en grandissant.

« Nous l’avons vue perdre son mari (mon parrain) alors qu’elle avait 4 jeunes enfants. Sandra semblait naviguer dans la vie, cuisinant, riant, étant l’hôtesse, la vie et l’âme.

« Elle a ensuite perdu son fils puis sa sœur.

« Je t’ai toujours cru quand tu m’as dit ton âge… tu as élevé tes enfants et mené avec rire et joie et tu nous manqueras tellement.

« Vous pouvez maintenant vous asseoir au téléphone avec ma mère pendant 2 heures et vous endormir, avant de vous voir.

« Votre force incroyable traverse vos enfants et petits-enfants. Nos discussions et le temps passé ensemble vont me manquer. repose en paix ma chère tante #auntysandrissimo.

Le 13 mai 2018, Tamzin a annoncé que sa mère était décédée et lui a rendu hommage en ligne.

Elle est devenue célèbre dans les années 90 en jouant Melanie Owen dans EastEnders de 1998 à 2002.

Bbc

Tamzin a joué Melanie Owen dans EastEnders de 1998 à 2002[/caption]