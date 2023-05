La légende d’EastEnders, Danny Dyer, rompt son silence alors que sa fille Dani donne naissance à des jumeaux

DANNY Dyer a partagé sa joie après que sa fille Dani ait donné naissance à des jumeaux avec Jarrod Bowen de West Ham.

La star de 26 ans, qui est déjà maman de son fils Santiago, a mis au monde deux filles lundi.

Dani Dyer est devenue maman pour la deuxième et la troisième fois avec ses jumelles[/caption] Instagram

Dani et Jarrod Bowen, vus ici un soir de rendez-vous, sont parents[/caption]

L’ancienne star d’EastEnders a finalement rompu son silence sur son bonheur de devenir grand-père pour la deuxième et la troisième fois.

Dani a partagé ses premières photos des tout-petits sur Instagram et a sous-titré son message : « 22.05.23 ».

Danny a commenté le post de sa fille sur les deux petits, en écrivant : « Je ne peux pas arrêter de sourire », avec deux émojis en forme de cœur.

La star de Towie, Georgia Kousoulou, a déclaré: « Magnifique. J’ai hâte de les rencontrer.

Dani partage Santi avec son ex Sammy Kimmence, récemment sorti de prison.

Elle et le buteur de Premier League Jarrod, 26 ans, ont révélé leur bébé en janvier en l’appelant « la plus grande surprise de nos vies ».

La star de télé-réalité – dont le père est la légende de la télévision Danny Dyer – a écrit sur Instagram : « Nous gardons un petit secret…

« Nos petits JUMEAUX. Tellement excité de rencontrer nos bébés et de voir santi être le meilleur grand frère.

« La plus grande surprise de notre vie, mais nous nous sentons TELLEMENT bénis… notre famille s’agrandit beaucoup et nous avons hâte. »

Dani – qui a partagé son envie de grossesse « dégoûtante » – a révélé plus tard la réaction de son père à la nouvelle sur WhatsApp après qu’elle lui ait dit : « Nous allons avoir des jumeaux.

Il a répondu: « Attendez, vous plaisantez avec moi? » Sa mère Joanne Mas a plaisanté: « Puis-je en avoir un? »

La star a également proposé la manière intelligente dont elle a l’intention de distinguer les deux jumeaux après avoir été interrogée sur l’énigme par un fan.

Elle a dit: «Je vais peindre l’un de leurs ongles et ensuite écrire dans mes notes dont l’ongle est peint.

« Mais ils pourraient avoir de petites différences que nous remarquons ? Pas trop sûr, mais l’ongle peint est la réponse pour moi.

Dani a révélé un aperçu de sa nouvelle crèche pour ses jumeaux le mois dernier.

La chambre a des tons roses et lilas, et est accessoirisée avec des coussins ballons moelleux et des bébés blancs qui poussent accrochés au mur.

Elle a récemment révélé pourquoi elle n’avait pas organisé de soirée de révélation de genre, expliquant qu’elle était trop impatiente et à la place, elle dit qu’ils ont déchiré l’enveloppe contenant le sexe alors qu’ils étaient assis dans leur voiture.

Dani partage Santi avec l’ex Sammy, qui a été emprisonné pour un stratagème de fraude malade en 2021 après avoir ciblé deux hommes âgés.

Il avait persuadé Peter Marin et Peter Haynes de lui permettre d’investir leur argent pour eux.

Sammy a d’abord nié toutes les accusations – mais a changé son plaidoyer de culpabilité à la dernière minute.

Il a été aperçu en train de retrouver Santi en décembre après sa sortie de prison.

Dani a emménagé avec son petit ami Jarrod en novembre après avoir mis sa maison de 750 000 £ sur le marché locatif.

Elle a emménagé dans l’Essex pad à l’été 2021, à peu près au même moment où son ex-partenaire Sammy a été emprisonné pendant trois ans et demi.

Jarrod a déménagé à Londres pendant la pandémie, lorsqu’il a signé à West Ham depuis Hull City.

Et il a déjà révélé à quel point il était formé à la maison, en disant: « J’ai déménagé pour la première fois quand j’avais 17 ans.

Le père de Dani, Danny, dit qu’il « ne peut pas arrêter de sourire » après son accouchement[/caption] Instagram

Le fier papa Jarrod porte les bébés hors de l’hôpital[/caption] Instagram

Dani enceinte avec Jarrod sur le terrain de West Ham[/caption]