La légende d’EastEnders, Danny Dyer, fait allusion à un énorme retour au cinéma six mois après avoir quitté le savon de la BBC

La légende d’EASTENDERS, Danny Dyer, a laissé entendre qu’il ferait un énorme retour au cinéma après avoir quitté le feuilleton.

Danny, 45 ans, a fait sa sortie du feuilleton BBC One à Noël dernier alors que Mick Carter est parti après neuf ans.

Les téléspectateurs ont vu le personnage préféré des fans disparaître en mer après être entré dans l’eau pour sauver son ex-femme Linda.

Avec Danny apparaissant dans un certain nombre de nouvelles émissions et faisant également face au quiz de Netflix Cheat, il a laissé entendre qu’il reviendrait au cinéma.

Il a joué dans divers films avant de rejoindre EastEnders, notamment The Business, Vendetta et The Football Factory.

Et dans un article sur les réseaux sociaux, Danny a révélé qu’il avait rencontré Nick Love qui dirigeait The Business.

Postant sur Instagram, Danny a écrit : « Je viens d’avoir une bonne rencontre avec le beau Nick Love… je vais remonter à cheval avec lui.

« Une putain de chose puissante arrive… »

Pendant ce temps, The Sun a récemment révélé comment Danny a pu participer au Soccer Aid de cette année après la démission de Mark Wright.

Un initié a déclaré: « Danny est un grand fan de football et Soccer Aid est un concert de rêve pour lui.

« Auparavant, il avait refusé de participer si Mark faisait partie de l’équipe.

« Danny bourdonne, il peut maintenant en faire partie et il a hâte de sortir à Old Trafford ce soir. »

L’acteur est récemment devenu grand-père après que sa fille aînée Dani a donné naissance à des jumeaux.

