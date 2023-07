La légende d’EastEnders chassée du savon sous le choc après le départ de Shona McGarty

LORRAINE Stanley a été exclu d’EastEnders après sept ans.

L’homme de 47 ans, qui joue la matriarche Karen Taylor, est en train d’être exclu du feuilleton de la BBC dans le cadre d’un bouleversement du casting.

Bbc

Lorraine Stanley – qui joue Karen Taylor – est en train d’être écrite hors du feuilleton[/caption] Rex

Cela vient après que The Sun a révélé que Shona McGarty, 31 ans, qui a joué Whitney Dean depuis qu’elle avait 16 ans, a démissionné après 15 ans.

Lorraine sera rédigé à la fin de l’année.

Une source a déclaré: «C’est toujours un appel difficile pour les patrons lorsqu’il s’agit de décider quels personnages quitteront le feuilleton, mais cela doit être fait pour garder les scénarios frais et créer de nouveaux arcs pour les personnages.

« Lorraine a eu une excellente course sur le feuilleton et était un véritable voleur de scène avec son timing comique et elle a certainement fait sa marque auprès des fans. »

Lorraine joue le rôle d’une travailleuse opprimée dans une laverie Karen sur EastEnders depuis 2017.

La mère célibataire, connue pour sa bretelle de soutien-gorge qui glisse toujours, a basculé jusqu’à E20 avec ses enfants Keanu (Danny Walters), Keegan Baker (Zack Morris), Bernadette (Clair Norris), Riley et Chatham – joué par vrai vie frères Tom et Alfie Jacobs.

La famille a été mêlée à de nombreuses intrigues dramatiques depuis, notamment la violence familialela pauvreté et le profilage racial.

Plus tôt ce mois-ci, Lorraine, née à Portsmouth, a annoncé ses fiançailles avec son partenaire de neuf ans, Mark Perez. Ils ont une fille ensemble.

Le mois dernier, EastEnders a remporté le premier prix aux British Soap Awards et devrait en récolter davantage aux Inside Soap Awards cette année.

Le producteur exécutif Chris Clenshaw a fait une série de gestes audacieux, notamment en ramenant les piliers Adam Woodyatt, qui joue Ian Beale, et la hérissée Cindy, jouée par Michelle Collins.

Bbc

Karen travaille dans la laverie de l’émission[/caption]