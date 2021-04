L’ACTRICE Charlie Brooks a révélé qu’elle abandonnait l’alcool qui l’avait amenée à revenir à EastEnders en tant que mauvaise fille Janine Butcher, sept ans après son départ.

Dans sa première interview depuis que The Sun a révélé son retour, l’icône du savon de 39 ans a déclaré que sa décision «qui avait changé sa vie» d’arrêter de boire l’année dernière lui avait fait voir que sa carrière était au point mort et que faire la fête la tuait.

16 Janine Butcher, la méchante d’EastEnders, jouée par Charlie Brooks, sera de retour pour causer plus de chaos Crédits: B2761

Elle a déclaré: «J’ai beaucoup fait la fête et j’ai vraiment apprécié. Un verre de vin n’est jamais un verre de vin, c’est une bouteille ou trois. J’ai pensé: «Il est temps de changer. Je ne veux plus faire ça ».

«J’en avais tellement marre de ressentir de la merde, des comportements répétitifs, comme si je faisais la même chose tout le temps et en fait j’avais l’impression que ma vie s’arrêtait un peu.

S’exprimant sur le podcast White Wine Question Time de sa copine Kate Thornton, elle a poursuivi: «Le monde du théâtre est difficile et j’ai fait de belles choses, mais vous passez la plupart de votre temps au chômage et à ne pas trouver de travail.

«J’ai l’impression qu’il y a peut-être eu des choses que j’ai manquées. Parfois, je sens que l’alcool vous prive de votre potentiel.

16 Charlie, photographié avec la co-star d’EastEnders Jessie Wallace en 2002, a décidé d’arrêter de boire de l’alcool l’année dernière Crédits: Getty

«Je suppose qu’il m’a fallu arrêter de boire pour m’inventer. Je sens que je suis de plus en plus solidaire de qui je suis, créative et confiante.

«Je ne dis pas que c’est pour toujours, parce que j’adore prendre un verre et faire la fête, mais pour le moment, c’est à 100% l’une des meilleures choses que j’ai jamais faites.»

Le personnage de Janine a été au cœur de certaines des histoires les plus folles du feuilleton BBC1.

Les téléspectateurs l’ont vue sombrer dans la prostitution, aux prises avec la toxicomanie, se poignarder pour encadrer sa rivale amoureuse Stacey Branning et tuer trois de ses maris, à commencer par Barry Evans.

16 Charlie devra peut-être rendre hommage à sa fille Kiki pour sa victoire I’m A Celebrity en 2012 Crédit: Nigel Wright – Le soleil

En 2004, elle l’a poussé d’une falaise en Écosse dans un épisode regardé par plus de 14 millions de téléspectateurs.

L’épiphanie de l’alcool de Charlie a coïncidé avec l’arrêt de la production de son premier grand rôle télévisé depuis 2018, le drame matrimonial de Channel 5 Lie With Me, alors que Covid s’est installé au printemps dernier.

Elle a déclaré: «Nous tournions en Australie au début du verrouillage. C’était mental. Nous ne savions pas ce qui se passait à l’époque.

«C’était comme si le monde entier devenait fou et que soudain, personne ne touchait et la restauration a commencé à venir dans des plats allant au micro-ondes.

16 Charlie était avec l’ancien fiancé et propriétaire du club d’Ibiza Tony Truman de 2001 à 2006 Crédit: Instagram

«Le Premier ministre australien a dit: ‘Pas de voyages inutiles’ et je me suis dit ‘Oh merde, je pense que je dois rentrer’.»

Après ce coup dur dans sa carrière et un verrouillage marqué par une réflexion sur soi, l’opportunité de revenir en tant que Janine était une évidence.

Charlie a dit: «Elle est très amusante, j’adore Janine. Je me demande toujours ce qu’elle a fait. Je pense que c’est vraiment important de sympathiser avec vos personnages et pour moi, elle est devenue tellement superposée.

« Je crois honnêtement qu’elle est complètement incomprise à bien des égards, même si elle devient de plus en plus difficile à défendre. Mais c’est là que se trouvent toutes les choses juteuses. »

16 Le personnage de Janine a été au cœur de certains des scénarios les plus sauvages du feuilleton BBC1 Crédit: Document

16 Janine a tué son mari Barry Evans en le poussant d’une falaise lors de leur lune de miel Crédit: Document

Depuis ses débuts dans les EastEnders en 1999 alors qu’elle n’avait que 17 ans, Charlie et Janine sont devenus si étroitement liés qu’elle pense que le rôle a eu un impact sur sa propre vie amoureuse, car les prétendants craignent qu’elle soit vraiment une «salope», comme Charlie décrit son personnage.

Elle a dit: « Il y a une raison pour laquelle je suis célibataire depuis quatre ans – les hommes s’enfuient. »

Avant de se séparer de son dernier petit ami, l’architecte Ben Hollington en 2017 après cinq ans ensemble, Charlie avait été avec le propriétaire du club d’Ibiza, Tony Truman, le père de sa fille de 16 ans, Kiki, de 2001 à 2006.

Elle a dit: «Si je n’aime pas quelque chose, je le change. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, que cela signifie que je fuis l’engagement et que je ne travaille pas sur quelque chose, je ne sais pas.

16 Charlie a déclaré que cesser de boire l’année dernière lui avait fait voir que sa carrière était au point mort Crédit: Louis Wood News Group Newspapers Ltd

«J’ai 40 ans et je suis toujours célibataire, donc je ne sais pas si c’est une bonne chose ou pas.»

Heureusement, la relation de Charlie avec ses ex est un monde différent de celui de Janine, qui a été vue pour la dernière fois en train de fuir Walford après avoir battu le rap pour avoir assassiné le quatrième mari Michael Moon lors d’un différend pour la garde.

Elle a déclaré: «Nous avons réussi à rester si serrés en tant que coparents. Quand Tony et moi étions ensemble, nous disions: «Nous allons vieillir ensemble», et nous allons vieillir ensemble, juste d’une manière très différente.

«Il est absolument ma famille et rien ne changera jamais cela, peu importe combien nous nous disputons, ce que nous avons fait, en grand.

16 Charlie a été couronnée reine de la jungle sur la star des Pussycat Dolls Ashley Roberts Crédits: Rex

«Il peut parfois être un putain de trou, mais personne n’est parfait. Je l’aime en morceaux. C’est l’un de mes meilleurs amis.

Pas seulement un ami, mais un voisin, car Tony, 53 ans, vit dans l’appartement au-dessus de Charlie et Kiki à Surrey alors qu’il ne travaille pas à Ibiza.

Charlie a plaisanté: «Je ne peux pas me débarrasser de lui. Il est là-haut maintenant, je peux l’entendre piétiner avec sa petite amie.

«Ben, qui est un être humain incroyable, acceptait vraiment. Tony l’adorait absolument. Nous nous sommes réveillés le jour de Noël ensemble, nous tous.

16 Charlie et Janine sont devenus si imbriqués qu’elle pense que le rôle a eu un impact sur sa vie amoureuse Crédit: BBC

16 Charlie a fait ses débuts dans les EastEnders en 1999 alors qu’elle n’avait que 17 ans Crédit: BBC

«Tony descendait et nous nous mettions tous au lit et ouvrions les cadeaux avec Kiki. Tony a pleuré quand Ben et moi avons rompu, il a en fait pleuré.

« Je pense qu’il préfère qu’il puisse me rabaisser sur quelqu’un d’autre. »

Cependant, Charlie s’est demandé si sa proximité continue avec Tony pouvait faire plus de mal à Kiki que de bien.

Elle a dit: «Vous remettez tout en question, n’est-ce pas? Surtout lorsque vous traversez une période très difficile avec un adolescent.

16 L’épiphanie de Charlie a coïncidé avec l’arrêt de la production de son premier grand rôle à la télévision depuis 2018 Crédits: Getty

«’Oh, qu’est-ce que j’ai fait? Est-ce ma faute? Ai-je été aussi *** maman? Ai-je mal fait ça? Aurions-nous dû faire cela? Peut-être que se séparer complètement est bien mieux ».

« Il n’y a rien de normal et tout ce que vous pouvez faire est de faire de votre mieux.

« Il n’y avait aucun moyen que nous n’allions pas être dans la vie de l’autre. »

Le dévouement de Charlie à la cellule familiale vient de ses propres parents, dont le soutien à l’ambition de son enfance d’être une actrice leur a coûté leur mariage.

16 La relation de Charlie avec ses ex est un monde différent de celui de son personnage Crédit: Document

16 Janine était la belle-fille de Pat, jouée par Pam St Clement Crédit: Document

Charlie, qui a grandi dans le nord du Pays de Galles, a déclaré: «En fait, j’ai quitté la maison à l’âge de 13 ans, j’ai déménagé à Londres et j’ai séjourné dans une famille. Mon petit frère est venu faire le tour.

«Ce n’était pas une belle expérience, je dois dire.

«Nous avons passé de bons moments, mais ce n’était pas une femme particulièrement attentionnée, c’est pourquoi ma mère est venue nous donner des coups de pied et des cris, nous traînant dehors, et nous avons eu la chance d’obtenir un petit appartement.

«Ma mère était ravie et enthousiasmée par l’opportunité d’une autre vie à Londres et ne voulait pas retourner au Pays de Galles, et mon père se sentait très bien installé et adorait le Pays de Galles et voulait y rester.

16 Janine a été vue pour la dernière fois en train de fuir Walford après avoir battu le rap pour avoir assassiné son quatrième mari Michael Moon Crédit: BBC

«Il a fini par finir leur mariage après environ cinq ans. Je pense qu’en fin de compte, s’ils s’étaient suffisamment aimés, ils auraient survécu.

«Les gens changent et veulent des choses différentes dans la vie, et ils ont grandi de différentes manières, et c’est OK.

«Je pense que cela se serait probablement produit de toute façon.

«Nous partons tous en vacances ensemble, ma mère et son nouveau mari et mon père et sa femme. Cela a certainement eu un impact sur ma relation avec Tony.

16 Charlie s’est demandé si sa proximité continue avec Tony pouvait faire plus de mal à Kiki que de bien Crédit: Instagram

Rappelant l’histoire de son premier rôle d’acteur, Charlie a déclaré: «Je n’ai pas du tout travaillé. Je n’ai rien eu.

«Nous sommes rentrés au Pays de Galles un week-end et l’agent avait dit à ma mère que j’avais obtenu ce poste pour être une fée au sommet de l’arbre de Noël pour B&Q.

Mon père a dit: « C’est un voyage de cinq heures, c’est 50 £ qu’elle va gagner, ça va coûter 150 £ en essence, elle ne peut pas le faire ». Il est rentré à la maison et j’étais là dans ma chambre comme: «Je veux juste avoir une chance».

«Mon père s’est penché et il a dit: ‘J’ai fait une très grosse erreur. Si je dois vous porter à Londres sur mes épaules, vous irez ».

16 Le dévouement de Charlie envers la cellule familiale vient de ses parents Crédits: Rex

«Je regarde en arrière cette jeune fille et je suis juste comme, ‘Dieu, quel putain de combattant’. J’y suis vraiment allé et je savais ce que je voulais.

En plus de son retour très attendu en tant que Janine, Charlie a pu terminer le tournage de Lie With Me au début de cette année et lancer son entreprise, iampro, une plateforme de coaching en ligne pour les jeunes acteurs en herbe.

Elle a déclaré: «Si vous êtes ouvert aux choses qui se passent devant vous, ils peuvent vous emmener vers les destinations les plus incroyables de la vie. C’est un nouveau chapitre, c’est sûr. »

Charlie s’exprimait sur le podcast White Wine Question Time de Kate Thornton