La légende d’EastEnders, Charlie Brooks, quitte le feuilleton 18 mois seulement après son retour dramatique en tant que Janine Butcher

L’ACTRICE Charlie Brooks quitte à nouveau EastEnders – à la suite de son compatriote grand nom Danny Dyer hors d’Albert Square.

Elle a décidé de partir à la fin de son contrat – 18 mois après son retour dramatique en tant que Janine Butcher.

Bbc

L’actrice Charlie Brooks quitte à nouveau EastEnders[/caption]

Bbc

Elle suit son compatriote grand nom Danny Dyer hors d’Albert Square[/caption]

Charlie, 41 ans, qui a joué le méchant du savon par intermittence depuis 1999, filmera sa sortie explosive cette année.

Ses dernières scènes devraient être diffusées pendant la période du Nouvel An.

S’adressant exclusivement au Sun dimanche, Charlie a déclaré: «Je ne devais revenir à EastEnders que pendant un an, mais quand [exec producer] Chris Clenshaw m’a présenté son idée pour l’histoire, je n’ai pas pu refuser de rester un peu plus longtemps.

« J’ai passé un moment incroyable, comme je le fais toujours quand j’y retourne.

“Mais comme toujours avec Janine, elle ne devrait probablement pas rester plus longtemps que son accueil – pour le bien de tous.”

Les patrons ont tout mis en œuvre pour s’assurer que la sortie de Janine est une boucheuse.

Ils ramènent même à l’écran le frère Ricky – Sid Owen, 50 ans – pour le scénario. Il a été vu pour la dernière fois à Albert Square il y a dix ans.

Une source a déclaré: “Les patrons restent discrets sur sa sortie dramatique, mais des histoires massives sont prévues pour le reste de l’année et pour 2023.”





Cette semaine, les téléspectateurs ont vu Janine découvrir qu’elle était enceinte de Mick Carter, joué par Dyer, 45 ans, qui part également cette année.

Cela est venu juste au moment où son ex-épouse Linda – jouée par Kellie Bright, 46 ans – a déclaré son amour pour le propriétaire de la reine Vic.

Et pour ajouter au drame, Mick et Linda n’ont aucune idée que Janine a écrasé sa voiture et a placé une Linda inconsciente sur le siège du conducteur avant de fuir la scène, la laissant blâmer.

Linda est restée dans le coma et a été poursuivie pour conduite en état d’ébriété.

Notre source a ajouté : « Il y a beaucoup à jouer avant la grande sortie de Charlie.

Nous savons tous de quoi Janine est capable, donc les téléspectateurs peuvent s’attendre à beaucoup de drame.

Charlie est apparu pour la première fois à Albert Square en tant que Janine – fille de Frank Butcher, joué par feu Mike Reid – en 1999.

Janine a tué son mari Barry Evans, joué par Shaun Williamson, 56 ans, en 2004 en le poussant d’une falaise.

Charlie a remporté I’m A Celeb en 2012 et était dans le drame de Channel 5 Lie With Me.

Bbc

Charlie est apparu pour la première fois à Albert Square en tant que Janine – fille de Frank Butcher, interprétée par feu Mike Reid[/caption]

Rex