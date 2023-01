La légende de X Factor s’est précipitée à l’hôpital dans une terrifiante course d’ambulance après un plat à emporter chinois

La star de X FACTOR, Christopher Maloney, a parlé du moment où il a été transporté d’urgence à l’hôpital après un plat à emporter chinois – disant qu’il a failli mourir.

Le chanteur, 45 ans, a expliqué qu’un parasite s’était incrusté dans son gros intestin et lui avait donné une colite du côlon et du gros intestin.

La star a raconté comment il avait mangé un dîner de canard croustillant et de crêpes et avait commencé à se sentir malade un peu plus de cinq heures plus tard.

Christopher a déclaré au Mirror dans une interview publiée aujourd’hui : “J’étais littéralement par terre et dans les toilettes, j’étais malade, c’était juste horrible.

« J’avais de la fièvre, j’avais des hallucinations et je ne pouvais pas dormir parce que j’allais constamment aux toilettes et que je vomissais.

L’ancienne star de Celebrity Big Brother dit qu’il a continué à se produire tout en se sentant malade – en mangeant un régime d’ananas et d’eau.

Cependant, Christopher a expliqué qu’il s’était effondré devant la maison de sa mère, où elle a appelé une ambulance et a été emmenée à l’hôpital universitaire Aintree de Liverpool.

Il a déclaré: “Honnêtement, j’ai failli mourir, mes organes se fermaient. J’ai failli mourir. Ils allaient retirer mon côlon et me mettre sur un sac de colostomie.

Le chanteur s’est ouvert au Mirror dans une interview publiée aujourd’hui, parlant du repas, qui devait célébrer son anniversaire le Boxing Day 2019.

Christopher est devenu célèbre lors de la neuvième série de The X Factor en 2012, terminant à la troisième place après avoir été éliminé du premier spectacle en direct.

Il est resté un favori des téléspectateurs et est apparu sur le X Factor Tour l’année suivante.

