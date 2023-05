La légende de X Factor prend un coup énigmatique à Phillip Schofield et Holly Willoughby alors qu’elle tend la main à l’ancien animateur de This Morning

Une légende de X Factor a semblé prendre un coup énigmatique à Holly Willoughby et Phillip Schofield dans un mouvement révélateur sur les réseaux sociaux.

Rebecca Ferguson, qui est devenue célèbre dans la série 2010 de The X Factor, a contacté l’ex-animatrice de This Morning Fern Britton alors que les rumeurs d’une querelle entre Holly, 42 ans, et Phil, 61 ans, se poursuivent.

TVI

On dit que Phil et Holly « parlent à peine » hors caméra après une brouille[/caption] Rex

Fern a semblé fouiller son ancien co-animateur Phil cette semaine[/caption] Instagram

Et la chanteuse Rebecca a clairement indiqué de quel côté elle est[/caption]

Fern a sensationnellement quitté son poste d’hôte de This Morning en 2009 après avoir présenté aux côtés de Phillip pendant sept ans au milieu de rumeurs de sa propre brouille avec lui.

Et elle a semblé faire une fouille cette semaine lorsqu’elle a tweeté à propos d’un rattrapage inattendu avec l’ancien animateur de This Morning, Eamonn Holmes.

Précisant de quel côté elle se trouve, Rebecca, 39 ans, a répondu: « Je t’aime et @eamonnholmes des gens adorables à l’écran et hors écran xx. »

Le drame de This Morning a continué de se dérouler cette semaine – Holly Willoughby et Phillip Schofield parlant maintenant à peine hors caméra alors que leur amitié ne tient qu’à un fil.

Au moment de sa sortie de la série en 2009, il y avait des rumeurs selon lesquelles Fern serait mécontente du fait que Phil soit payé plus qu’elle – ce qu’elle a rapidement nié.

Mais plus tard, dans son autobiographie Life Is What You Make It, Phil a détaillé une dispute « flamboyante » qui, selon lui, lui a fait prendre une décision.

Il se souvient avoir été « stupéfait » lorsque Fern l’a accusé de « s’être immiscé » dans l’émission alors qu’ils s’affrontaient dans une salle de maquillage.

Phil a écrit: « Je suis retourné dans la salle de maquillage et j’ai dit calmement: » S’il vous plaît, ne me refaites plus ça.

« Je pense que, pour une raison quelconque, c’est à ce moment-là que Fern a décidé qu’elle ne voulait plus faire This Morning. »

Ce n’est un secret pour personne qu’il n’y a pas non plus d’amour perdu entre Eamonn et Phillip.

Juste cette semaine, il a semblé prendre un coup énigmatique à son ancienne co-star.