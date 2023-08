La légende de X Factor, Diana Vickers, pose complètement nue alors qu’elle se déshabille pour des clichés grésillants

La légende de X FACTOR, Diana Vickers, a posé aujourd’hui complètement nue alors qu’elle se déshabillait pour une photo grésillante.

Il n’y avait aucun signe de la célèbre coiffure « nid d’oiseau » de la star avec laquelle elle était devenue célèbre il y a 15 ans.

Instagram

Diana Vickers a surpris les fans avec ce selfie nu[/caption] TVI

Le chanteur est devenu célèbre sur The X Factor en 2008[/caption] Instagram

Diana a maintenant grandi et est connue pour ses superbes photos[/caption]

Diana, 31 ans, avait l’air incroyable sur Instagram sexy instantané qui la voyait complètement nue et accroupie.

La star portait un maquillage minimal et avait ses longs cheveux blonds drapés sur sa pudeur.

Ses fans n’ont pas tardé à faire l’éloge de Diana sur la photo, l’un d’entre eux disant : « Tu es une déesse ! »

Un autre a commenté: « J’ai toujours le X Factor Diana. »

Tandis qu’un troisième a simplement écrit : « À couper le souffle ».

Diana n’avait que 17 ans lorsqu’elle est devenue célèbre en 2008 sur The X Factor, avec Cheryl comme mentor.

Elle a atteint la demi-finale, Alexandra Burke remportant le spectacle et JLS arrivant à la deuxième place.

Ayant chanté dès l’âge de 11 ans, elle a auditionné pour The X Factor en chantant The Blower’s Daughter de Damien Rice et s’est régulièrement produite pieds nus lors des concerts.

Simon Cowell a marqué son style de performance « Marmite » et sa danse inhabituelle l’a amenée à être étiquetée « The Claw ».

Mais Diana était populaire auprès du public. Au cours de la série, elle est également sortie avec un autre concurrent, le nord-irlandais Eoghan Quigg, qui a terminé troisième de l’émission.

Après avoir elle-même terminé quatrième de la série, elle a décroché le rôle principal dans The Rise And Fall Of Little Voice in the West End.

Elle a également sorti deux albums, Songs From The Tainted Cherry Tree en 2010 et Music To Make Boys Cry en 2013.

Depuis lors, elle est apparue en 2014 dans le film indépendant The Perfect Wave – sur le surf – avec le fils de Clint Eastwood, et dans une sitcom Sky intitulée Give Out Girls.

Ses crédits de spectacle incluent la comédie The Duck House et The Rocky Horreur Afficher la tournée au Royaume-Uni.

Elle a également pris la tête de la comédie musicale Son Of A Preacher Man, inspirée de la chanson Dusty Springfield du même nom.

Diana a dévoilé sa propre ligne de mode en 2011, publiée sur Very.co.uk.

Elle était également en couple avec le chanteur principal de One Night Only, George Craig – qui avait déjà fréquenté Emma Watson – de 2011 à 2015.

Diana a également travaillé avec la lutte contre l’intimidation campagneset a aidé à collecter des fonds pour Oxfam et les jeunes atteints de cancer.

TVI

Diana fait sa tristement célèbre performance de swing sur The X Factor[/caption]