La légende de X Factor, Chloe Khan, ne laisse rien à l’imagination alors qu’elle clignote sous les seins dans un haut de bikini à peine là

ANCIENNE concurrente de X Factor, Chloe Khan a fait une démonstration époustouflante en montrant son sous-sein dans un haut de bikini étriqué.

La star de télé-réalité n’a rien laissé à l’imagination en créant une tempête dans ses dernières photos Instagram.

chloé khan instagram

Chloé, 32 ans, l’a flashée sous les seins dans un bikini à paillettes argentées à peine là tout en faisant la fête à Marbella.

Dans le maillot de bain sexy, elle a montré sa petite taille et ses abdos de planche à laver tout en faisant la moue à la caméra.

Le mannequin était magnifique dans un maquillage complet qui comprenait un contour éblouissant, un surligneur, de faux cils et un rouge à lèvres rose.

Les épaisses mèches brunes de Chloé ont été coiffées, avec beaucoup de volume et des extensions de cheveux pour rehausser son look glamour.

Plus tard, elle a posté plus de ses vacances sur ses histoires Instagram.

Une vidéo la montrait en train de boire dans un club de plage avec des amis, et elle a écrit : « Pas encore ».

Il a été révélé récemment que Chloé avait subi une cure de jouvence d’un million de livres au cours de la dernière décennie.

La personnalité médiatique – qui est apparue au concours de chant ITV en 2009 – est très différente de ses débuts de gloire, où elle arborait un look super bronzé avec des extensions de cheveux noirs.

Auparavant, elle avait parlé d’une chirurgie esthétique, y compris un travail des seins, un nouveau remplissage du nez et des lèvres.

Chloé a également eu une gamme de traitements non chirurgicaux, des extensions de cheveux aux soins du visage qui lui ont coûté un joli centime.

Cela vient alors que le mannequin glamour, 32 ans, a également révélé qu’elle avait récolté des millions d’OnlyFans pour financer ses améliorations cosmétiques.

Elle avait précédemment déclaré au Sun : « Oh mon Dieu – combien ai-je dépensé en chirurgie ? Je dirais globalement, au fil des ans, un million de livres.

« Pas seulement la chirurgie, mais sur les extensions de cheveux et les soins du visage, les soins de la peau et les procédures non chirurgicales. J’ai aussi beaucoup d’entretien, et je suis toujours dans le salon de coiffure.

Chloé a également expliqué exactement ce qu’elle avait fait au fil des ans, mettant fin à toute spéculation.

L’influenceuse, qui est maman d’une fille Destiny, 14 ans, a révélé : « En fait, je n’ai eu que deux relookings, ce que les gens ne croient pas parce que mes seins sont si gros. Mais je vais bientôt me faire refaire les seins.

« Je ne veux pas grossir ou réduire – je veux juste un rafraîchissement. Je garderai la même taille.

Elle a ajouté: «J’ai également eu des placages, trois travaux de nez, deux ensembles d’implants fessiers et un lifting brésilien des fesses. J’ai eu un vagin de designer – n’oubliez pas celui-là !

Au sujet de ses parties féminines améliorées, elle a expliqué: «C’est juste embelli en gros. Vous pouvez le resserrer et je pense que je ressens une différence.

Elle a insisté : « Je ne l’ai pas compris parce que j’ai eu un bébé. J’étais bien là-bas – je n’en avais pas besoin, mais la chirurgie des implants fessiers était invasive et elle nécessitait beaucoup de temps d’arrêt, alors j’ai pensé que je préférerais souffrir de plusieurs récompenses plutôt qu’une seule.

« Je pensais que je pouvais aussi. Pour un sou, pour une livre. Alors j’ai juste eu un petit vagin de designer effronté quand j’étais là-bas. C’était assez mignon.

Cependant, toutes ses chirurgies ne se sont pas déroulées comme prévu.

« J’ai eu une infection dans mes implants fessiers, alors j’ai dû les faire changer », révèle Chloé.

