La légende de Wonder Years semble méconnaissable en bikini 35 ans après la légendaire sitcom américaine

La légende de WONDER Years, Danica McKellar, semblait méconnaissable alors qu’elle posait dans un bikini léopard 35 ans après être devenue célèbre dans une sitcom américaine.

L’actrice de 48 ans a été stupéfaite en maillot de bain deux pièces lors d’une escapade au Costa Rica avec sa famille.

Danica – qui a joué la fille d’à côté Winnie Cooper dans le programme à succès – a montré sa silhouette tonique et son apparence sans âge alors qu’elle posait près d’une cascade.

Elle a sous-titré le message: « Dump de photos du Costa Rica !! Ma famille et moi avons passé un moment merveilleux et de nombreuses aventures!

« Natation, plongée avec tuba, cascades, balades à cheval, promenades dans la forêt tropicale (cette grenouille arboricole ressemble à un National Geographic, mais elle a été prise sur mon téléphone !), et plus encore. »

« Et ce tout dernier coup à la cascade ?

« Merci à @glebsavchenkoofficial de m’avoir appris à danser les bras – si vous voulez vous améliorer dans quelque chose, vous vous entraînez où que vous soyez! »

Elle a ajouté: « Nous avons pris des photos et des vidéos sur la caméra sous-marine de mon mari, donc une fois que je les aurai, il pourrait y avoir une deuxième partie.

“Super reconnaissant de l’opportunité de créer de nouveaux souvenirs de famille dans un nouvel endroit sympa, et je vous souhaite une semaine pour créer de beaux souvenirs, que ce soit lors d’aventures ou à la maison.”

De nombreux fans se souviendront de Danica pour son rôle de Winnie dans la série.

Elle a pu faire pendre le Kevin amoureux – joué par Fred Savage – sur une chaîne tout au long des six séries et les adolescentes qui grandissent avec la série emblématique voulaient être elle.

Le personnage de la série américaine de longue date, qui a débuté en 1988, a été joué par Danica dès l’âge de 13 ans.

Elle a même eu son tout premier baiser à l’écran avec Fred, bien qu’ils ne soient jamais sortis du plateau.

Mais lorsque le spectacle s’est terminé, en 1993, la vie de Danica a pris une tournure un peu inattendue.

Au lieu de chercher des rôles à Hollywood, elle est allée à l’université UCLA et a découvert qu’elle était un génie des mathématiques.

Maintenant, entre les rôles d’actrice occasionnels, elle écrit des livres de mathématiques avec des titres comme Math Doesn’t Suck. Embrassez mes maths et les filles obtiennent des courbes : la géométrie prend forme.

L’actrice a également animé des tutoriels de mathématiques en ligne appelés Math Bites.

Elle a même son propre théorème et a publié un article intitulé Percolation and Gibbs States Multiplicity for Ferromagnetic Ashkin-Teller.

Danica, qui est mariée à l’avocat Scott Sveslosky et a un fils de huit ans, Draco, issu d’un précédent mariage, est très suivie en ligne.

