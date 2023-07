La légende de Two and a Half Men méconnaissable alors qu’il retrouve sa co-star huit ans après la fin de la sitcom

La légende de TWO and a Half Men, Jon Cryer, a ravi les fans en retrouvant sa co-vedette sur la ligne de piquetage.

Jon est connu de millions de personnes pour avoir joué Alan Harper dans la comédie à succès de 2003 à 2015, et a remporté deux Primetime Emmy Awards pour le rôle.

Getty

Jon a joué dans l’émission télévisée Deux hommes et demi avec Charlie Sheen, à gauche, et Angus T. Jones[/caption]

Hier, la star populaire a posé pour un cliché avec April Bowlby qui a joué sa deuxième épouse Kandi dans la comédie CBS.

Elle a fait ses débuts dans la saison 3 en tant que petite amie de Charlie, puis en tant que petite amie d’Alan et plus tard, le couple s’est marié après qu’Alan ait remporté le jackpot à Las Vegas.

Ils se sont séparés dans la saison 4, laissant Alan aux prises avec deux paiements de pension alimentaire… et Kandi est devenu une star de la télévision riche et célèbre.

Les retrouvailles des acteurs ont eu lieu plus de huit ans après la fin de Two and a Half Men.

Jon, 58 ans, a légendé la photo: « Alan et Kandi se sont réunis plusieurs années plus tard pour FAIRE TOMBER LES FATCATS D’ENTREPRISE! »

Les fans de la série étaient ravis de voir les rares retrouvailles.

L’un d’eux a répondu: « Bien que je crois vraiment que c’est vous qui avez rendu 2 et 1/2 hommes si drôles, je dois dire (IMO), les épisodes avec Candy étaient parmi les plus drôles! »

« Génial, les 2 meilleurs personnages de 2 1/2 hommes », a déclaré un autre.

Et un troisième a fait référence à son autre personnage célèbre Lex Luther, tapant: « Allez tous Lex Luthor sur eux. »

Cryer est apparu pour la première fois en tant que Lex Luthor dans Supergirl, dans lequel il a joué le rôle pendant 20 épisodes de 2019 à 2021.

Les membres de SAG-Aftra sont en grève.

Hollywood fait face à une fermeture virtuelle alors que 160 000 acteurs, dont Brad Pitt, Meryl Streep et Jennifer Lawrence, ont rejoint la ligne de piquetage.

L’industrie américaine s’est arrêtée après l’échec des négociations entre le syndicat Screen Actors Guild et les services de streaming.

Les deux parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur une répartition plus équitable des bénéfices du streaming et sur l’utilisation potentielle de l’intelligence artificielle pour remplacer les acteurs.

On craint que la grève ne dure des mois dans l’impasse.