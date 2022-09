La légende de Towie révèle qu’elle est fiancée après avoir eu trois enfants avec son partenaire

L’ANCIENNE star de Towie Cara Kilbey est fiancée à son partenaire Daniel Harris.

La maman de trois enfants, 34 ans, a révélé son heureuse nouvelle ce soir à côté d’une photo de nombreux vases de fleurs blanches, disant à ses abonnés: “Avant que je dise … OUI .”

Ses amis célèbres se sont précipités pour commenter la nouvelle avec Frankie Essex en écrivant: “Félicitations bébé omg tellement heureux pour vous les gars ”

Megan McKenna a commenté : « Félicitations !! .”

Et Billie Faiers a ajouté: “Grandes félicitations ”

Le couple a accueilli leur troisième enfant – un petit garçon appelé Jagger James – dans le monde en mai de cette année.

Cara et Daniel sont déjà parents d’une fille Penelope, six ans, et d’un fils Hunter, quatre ans.

Cara a rejoint le casting de The Only Way Is Essex en septembre 2011. Elle a été présentée aux fans comme la meilleure amie de Billi Mucklow.

Elle a rencontré son petit ami Daniel en 2014 et un an plus tard, elle a tragiquement fait une fausse couche alors qu’elle était enceinte de cinq mois.

Ils ont ensuite eu Penelope et Hunter, qui sont nés peu de temps après que Daniel ait purgé une peine de prison pour possession de biens criminels en février 2017.





L’année dernière, avant de tomber enceinte de Jagger, Cara a été transportée d’urgence à l’hôpital pour une opération d’urgence.

On a découvert qu’elle avait subi une rupture de grossesse extra-utérine.

L’ancienne star de télé-réalité a déclaré à ses fans à l’époque: “Le mois dernier, j’ai découvert que j’avais eu une grossesse extra-utérine qui s’était rompue et avait provoqué une hémorragie interne. J’ai donc été transportée d’urgence au théâtre pour une opération d’urgence.

“J’ai eu la chance d’avoir une chirurgie du trou de la serrure et une seule trompe de Fallope enlevée.”