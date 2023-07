La légende de TOWIE est en pourparlers pour rejoindre une émission de téléréalité rivale moyennant des frais à cinq chiffres – après une séparation amère à l’écran avec son ex

La star de TOWIE, Dan Edgar, pourrait échanger l’émission de téléréalité d’Essex dans le but de trouver l’amour sur Celebs Ex on the Beach de MTV.

Dan – qui s’est récemment séparé de sa petite amie co-star Amber Turner après six ans – serait en train de peser après s’être vu offrir 50 000 £ pour participer à la série à venir.

Getty Images – Getty

Getty – Contributeur

Cela vient après que The Sun a révélé qu’Amber avait parcouru 2 000 milles pour affronter Dan dans l’émission à propos de rumeurs de tricherie suite à leur rupture amère.

Maintenant, Dan s’est vu offrir la possibilité de s’inscrire à l’émission torride de MTV, qui voit les ex des candidats apparaître à divers moments de la série pour semer le chaos.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « MTV tient vraiment à inscrire Dan pour la nouvelle série de Celeb Ex on the Beach maintenant qu’il est célibataire.

« Ils lui ont proposé beaucoup d’argent, environ 50 000 £, alors il y réfléchit sérieusement. »

Ils ont poursuivi: «Il avait déjà été approché à propos de Celebs Go Dating après sa séparation avec Amber, mais n’a pas pu le faire car les dates de tournage se sont heurtées à Towie.

« Mais ce ne sera pas un problème pour ce spectacle, alors ne soyez pas surpris si vous le voyez très bientôt sur la plage. »

Le Sun a contacté le représentant de Dan pour un commentaire.

Cela survient quelques jours seulement après que Dan et Amber ont subi un accrochage gênant lors du tournage de scènes de la nouvelle série.

Amber était auparavant inquiète que le nouvel amour de Dan rejoigne la série.

De nouvelles images montrent la star vêtue d’une jolie robe à motifs alors qu’elle se promène dans un restaurant avec son gang de filles.

On peut la voir regarder nerveusement par-dessus son épaule tandis que Chloe Meadows aperçoit Dan de l’autre côté de la pièce.

Une source nous a dit qu’Amber avait surpris le casting de Towie en se présentant à Paphos.

Aucun des autres membres de la distribution ne savait qu’elle se joindrait au voyage.

La conversation tant attendue entre Amber et Dan a été « explosive » et Amber était « furieuse », a révélé la source.

Les téléspectateurs d’ITV devront attendre l’été pour voir ce qui se passe entre les deux.

La nouvelle série devrait être « super dramatique ».

Instagram

Getty – Contributeur

Le couple a subi un accrochage gênant lors du tournage de scènes de la nouvelle série[/caption]