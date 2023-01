La légende de Towie en pourparlers pour faire un retour explosif six ans après avoir arrêté

THE Only Way Is Essex a eu des entretiens avec une légende de la série dans le but de faire un retour sensationnel dans la série.

Le soleil peut révéler en exclusivité que les patrons ont approché Lauren Goodger, membre de la distribution originale, pour essayer de la ramener au hit de longue date d’ITVBe.

instagram/laurengoodger

Lauren est en pourparlers pour faire un retour explosif à Towie[/caption] Caractéristiques de Rex

Un initié révèle : « Towie est toujours en pourparlers avec d’anciens camarades de casting en vue de les faire revenir et Lauren est en tête de leur liste de souhaits.

“Elle a eu des discussions avec des producteurs et bien qu’elle n’ait pas encore signé sur la ligne pointillée, la porte est définitivement grande ouverte pour qu’elle revienne.

“Lauren serait la grande star de la série si elle revenait, et le retour d’Amy Childs a été un énorme succès auprès des téléspectateurs, alors surveillez cet espace.”

Le Soleil comprend que la série tient à surprendre les fans de longue date de la série avec des visages nostalgiques.

“Alors que le casting a toujours de nouveaux membres pour apporter de nouveaux drames à chaque série, les originaux apportent toujours beaucoup de buzz et les patrons savent qu’une star qui revient, c’est un moyen sûr de ramener les téléspectateurs inactifs et de pimenter les choses.”

Lorsqu’il a été approché pour commenter, un représentant de Lauren a déclaré: “Il y a beaucoup de choses passionnantes à l’horizon pour Lauren en 2023, y compris de grands projets télévisés.”

Lauren a rejoint Towie dans le cadre de la distribution originale en 2010.

Elle est partie en 2012, puis a fait un retour à temps plein en 2016, pour repartir après une série.

Depuis le spectacle, elle est devenue maman de sa fille Larose, un, mais a tragiquement perdu son deuxième enfant Lorena l’année dernière, quelques heures seulement après l’accouchement.

Une source a déclaré: Elle a travaillé dur sur sa santé mentale et physique après une année très difficile et attend avec impatience une année 2023 plus brillante.

Instagram

Lauren avec des copains et sa fille Larose[/caption]