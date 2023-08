La légende de Tottenham, Ledley King, explique pourquoi son meilleur moment sous un maillot anglais a également été le début de la fin pour lui

L’ancien défenseur anglais Ledley King a admis que son meilleur moment sous le maillot de l’Angleterre était également le début de la fin pour ses espoirs des Trois Lions, telle était la profondeur du talent du défenseur central à l’époque.

Parler à QuatreQuatreDeuxKing a réfléchi au départ pour l’équipe de Sven-Goran Eriksson lors du match d’ouverture de l’Euro 2004 contre la France, mais a été remplacé par John Terry de Chelsea pour le deuxième match de la phase de groupes.

King a incroyablement bien performé contre la France, mais avec Terry, Rio Ferdinand et Sol Campbell tous en lice pour les deux places, il est devenu difficile pour l’homme de Tottenham d’obtenir des départs réguliers, surtout lorsque les blessures ont commencé à s’emparer de sa carrière.

Ledley King affronte Thierry Henry à l’Euro 2004 (Crédit image : Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images)

« D’une certaine manière, il [his brilliant performance v France in England’s opening game of Euro 2004] était le début de la fin », se souvient King. « C’était mon premier match de compétition pour l’Angleterre et probablement seulement ma troisième ou quatrième sélection, donc commencer l’Euro contre une équipe de classe mondiale était une grande chose pour moi. J’ai bien performé et j’ai senti qu’on aurait dû me donner une chance de garder ma place.

« John Terry n’avait qu’une ou deux sélections de plus que moi. Le match suivant, John a joué et j’étais sur le banc. C’était extrêmement difficile à percer : Sol [Campbell] était encore là à cette époque, et il y avait Rio [Ferdinand], bien sûr. J’ai senti à l’époque que j’aurais dû avoir plus d’opportunités. Avec le recul, c’était définitivement le point culminant pour moi dans un maillot anglais.

Avec King jouant pour Tottenham, Terry Chelsea, Ferdinand Manchester United et Campbell Arsenal à l’époque, tous les quatre étaient rivaux au niveau du club, et il a toujours été suggéré que de telles rivalités jouaient un rôle dans le manque de succès de l’Angleterre malgré une époque dorée de talent, et King a convenu qu’il croyait que cela avait eu une influence.

«Je pense que cela joue un rôle. Si vous regardez l’équipe d’Angleterre actuelle, ils s’entendent si bien les uns avec les autres. Je suis sûr qu’il y a des joueurs rivaux qui se parlent en dehors du terrain. C’est quelque chose que nous n’avons jamais fait. Ashley Cole était un bon ami à moi en grandissant, mais quand il est allé à Arsenal et que j’étais à Tottenham… nos carrières ont pris des directions différentes.

La génération dorée de l’Angleterre a été ruinée par les rivalités, selon King (Crédit image : Bruno Vincent/Getty Images)

« J’ai entendu Rio et Frank Lampard dire la même chose, et je pense que c’est quelque chose qui a inconsciemment joué un rôle dans le fait que nous ne produisions pas pour l’Angleterre.

« Lorsque nous nous sommes réunis, nous nous entendions bien, mais nous ne nous sommes probablement pas liés aussi bien que nous aurions dû, comme l’équipe d’Angleterre actuelle. C’était juste l’époque dans laquelle nous avons grandi. Les choses étaient un peu différentes. C’est dommage que nous n’ayons pas pu le faire fonctionner, car pour le talent, nous étions juste là-haut.

