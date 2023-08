La légende de Tottenham, Ledley King, décrit son régime d’entraînement au plus fort de la blessure au genou qui a mis fin à sa carrière

L’ancien défenseur de Tottenham Hotspur et de l’Angleterre, Ledley King, a décrit son régime d’entraînement au plus fort de sa blessure au genou qui a finalement mis fin à sa carrière à l’âge de 31 ans seulement.

King était bien considéré comme l’un des défenseurs de Premier League les plus talentueux de sa génération, en particulier compte tenu des blessures chroniques au genou qu’il a subies à la fin de sa carrière, l’ancien manager de Tottenham Harry Redknapp le décrivant comme un « monstre » pour pouvoir pour performer en Premier League malgré à peine l’entraînement.

Maintenant, en conversation avec QuatreQuatreDeuxKing a expliqué en détail comment il a géré ses problèmes et a pu jouer la plupart des week-ends malgré la douleur dont il souffrait depuis la seconde moitié de la vingtaine.

Ledley King a souffert de blessures au cours de sa carrière (Crédit image : Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images)

« À 25 ans, j’ai commencé à manquer l’entraînement de quelques jours en raison de problèmes de genou », a déclaré King. « A 26 ans, j’ai subi une opération majeure et mon genou n’a plus jamais ressenti la même chose.

« De 26 à 31 ans, c’était cinq ans sans entraînement : littéralement jouer un match, mon genou gonflait, j’avais le gonflement toute la semaine dans la piscine du gymnase – parfois en faisant un entraînement léger la veille d’un match, mais parfois même pas ça – puis jouer au jeu le week-end et nous repartons.

Qui remporte la Premier League cette saison ?

« C’était moi pendant cinq ans. A mi-chemin de ma dernière campagne [2011/12]j’ai pris un coup au genou et j’ai vraiment lutté.

« Pour la première fois, j’ai senti que je n’aidais pas l’équipe. Je me suis assis avec mon chirurgien à la fin de la saison et nous avons décidé qu’il était temps. Mon genou va bien maintenant, mais ma hanche est crevée ! Tout cela en fait partie intégrante.

Ledley King a été impliqué dans les coulisses de Tottenham après qu’une blessure ait réduit ses jours de jeu (Crédit image : Getty Images)

« J’étais avec mes anciens copains l’autre jour et nous avons joué à un petit jeu – c’était la première fois que je jouais en 10 ans et j’ai fait 30 minutes – et nous avons tous des douleurs et des bosses, transportant des choses avec nous . Mais nous l’aimons et ne le changerions pour rien au monde.

Malgré ses blessures, King a eu une carrière réussie, jouant régulièrement au plus haut niveau pour Tottenham et faisant plus de 20 apparitions seniors pour l’Angleterre, représentant son pays à l’Euro 2004 et à nouveau à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

