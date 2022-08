La légende de Tottenham Hotspur, Ledley King, offre des conseils aux jeunes joueurs du Kerala Blasters FC

La légende de Tottenham Hotspur, Ledley King, estime que les fans jouent un rôle important pour les jeunes qui arrivent dans la première équipe de l’académie alors qu’il interagissait avec l’équipe de réserve des Kerala Blasters à Londres. Les Blasters ont affronté les équipes des académies de Tottenham et Crystal Palace lors de la Coupe Next Generation, 2022, récemment conclue au Royaume-Uni.

King, un homme rare à un seul club, a passé toute sa carrière à Tottenham, y compris ses jours de football chez les jeunes. Poste raccrochant les crampons, il a également été entraîneur adjoint de José Mourinho lors de son passage à la tête du c. “Ils m’ont accueilli. Ce que les fans aiment vraiment, c’est un jeune joueur qui va s’en sortir. Ils le soutiennent et le soutiennent et pour moi, ils l’ont fait. Je me sentais vraiment à l’aise de jouer pour l’équipe et j’ai eu la chance d’avoir ce soutien tout au long de ma carrière », a déclaré King sur l’importance des supporters dans la vie d’un joueur de l’académie qui aspire à devenir un jour un favori des fans.



Kerala Blasters, qui est un club largement soutenu dans la Super League indienne, avait son équipe de réserve au Royaume-Uni participant à la Next Generation Cup, dans le cadre du partenariat de la Premier League avec Football Sports Development Limited (FSDL).

« Le développement des jeunes est énorme. J’ai moi-même réussi à jouer toute ma carrière à Tottenham. Regardez quelqu’un comme Harry Kane, le meilleur attaquant du monde maintenant. Il a débuté au club très jeune. Je dis toujours qu’il est important d’avoir de tels joueurs car ils sont une extension des fans.

«Ils comprennent ce que c’est que d’être un fan car ils sont tout le temps parmi eux, que ce soit des membres de la famille ou des amis qui sont des supporters. Lorsque de nouvelles personnes entrent dans le club de football, ce sont elles qui peuvent leur donner les informations dont elles ont besoin. Pour nous, il s’agit de leur dire qu’Arsenal est un match que nous devons gagner (rires) », a ajouté King.

King a rejoint l’académie de Tottenham à 14 ans et a fait ses débuts dans l’équipe senior à 18 ans. La carrière de l’ancien international anglais a été en proie à des blessures, mais dans ses conseils aux jeunes footballeurs indiens, il a mentionné que le pouvoir du soutien des fans l’avait fait sortir de la difficile fois.

“Pas un seul match où les fans n’étaient pas de mon côté. Les joueurs traversent leurs hauts et leurs bas. J’en ai eu beaucoup à cause de mes problèmes de blessures, mais ce sont les fans qui m’ont toujours soutenu et motivé à jouer aussi longtemps que possible. J’ai toujours eu une excellente relation avec les fans. Il est toujours important d’avoir des joueurs de l’académie locaux qui se rapportent au club de football et j’ai eu la chance d’en être un », a-t-il déclaré.

Le joueur de 41 ans était également optimiste quant à la possibilité qu’un joueur indien émerge et joue éventuellement pour une équipe de Premier League à l’avenir. “Je l’espère. Il n’y a aucune raison de ne pas le faire. Le tout est de rester dans le jeu. Il suffit d’une seule personne pour briser les barrières et montrer aux gens ce qui peut être fait. L’Inde a le talent et j’espère que nous en verrons un un jour bientôt », a conclu King.

