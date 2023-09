La légende de Strictly Come Dancing fait un retour sensationnel quatre ans après avoir arrêté

La légende de STRICTLY Come Dancing, Kevin Clifton, fait un retour sensationnel dans la série, près de quatre ans après avoir arrêté.

Le danseur professionnel de 40 ans a choqué les fans de l’émission BBC One en annonçant qu’il quitterait la série début 2020.

Caractéristiques du Rex

Kevin Clifton fera son retour à Strictly Come Dancing[/caption] BBC

Le danseur professionnel a remporté le trophée Glitterball avec sa désormais petite amie Stacey Dooley en 2018.[/caption] Getty – Contributeur

Bien qu’il ne soit pas de retour dans la série principale, il devrait assumer le rôle d’expert en chorégraphie résident dans la série dérivée, Strictly : It Takes Two.

Il a été révélé ce soir que Kevin remplacerait sa sœur Joanne Clifton, 39 ans, qui joue habituellement le rôle.

Son jeune frère fait une tournée à travers le pays dans Shrek The Musical, donc elle ne peut pas faire le travail tout le temps, alors son grand frère intervient.

En faisant cette annonce, l’animatrice de It Takes Two, Fleur East, 35 ans, a déclaré : « Le coin chorégraphie est une affaire de famille cette année, n’est-ce pas Joanne ?

Ce à quoi Joanne a répondu : « Oui, c’est quelqu’un qui s’appelle Kevin, je ne sais pas si vous le connaissez, il est arrivé deuxième en 2016 quand j’ai gagné ».

Joanne, qui était auparavant pro dans la série principale, a été sacrée championne en 2016 aux côtés du présentateur de la BBC Ore Oduba, 37 ans.

Pendant ce temps, Kevin a quitté la série de manière choquante au début de 2020 après sept ans, et juste après avoir remporté une victoire en 2018 aux côtés de sa petite amie Stacey Dooley, 36 ans.

Partageant une série de photos, Kevin écrivait à l’époque : « À toute la famille Strictly. Les 7 dernières années ont été parmi les plus belles années de ma vie.

«Je suis reconnaissant envers la BBC et Strictly Come Dancing de m’avoir donné l’opportunité de participer à quelque chose de vraiment spécial.

« Depuis que Sir Bruce Forsyth m’a appelé pour la première fois « Kevin From Grimsby » en 2013, j’ai connu les sommets de 5 finales, remportant une Guinness Record du monde sur It Takes Two, la tournée Strictly Arena Glitterball puis l’ultime victoire des séries 2018 avec Stacey Dooley.

« Après avoir terminé la dernière série avec le trophée Children In Need et le Christmas Special, je veux repartir en beauté et j’ai donc décidé que le moment était venu de passer à autre chose et de me concentrer sur d’autres domaines de ma vie et de ma carrière. »

Depuis qu’il a quitté la série, Kevin a joué dans des comédies musicales telles que Singing In The Rain et Strictly Ballroom aux côtés de Maisie Smith, une autre ancienne de Strictly.

En plus d’accueillir sa petite fille Minnie avec sa petite amie Stacey en janvier.