La légende de Strictly Come Dancing annonce qu’il ARRÊTÉ tout travail pour se concentrer sur « être un père »

Le champion EX-STRICTEMENT Kevin Clifton a révélé qu’il prenait une pause dans sa carrière pour passer plus de temps avec sa petite fille Minnie.

Le danseur et interprète professionnel, 40 ans, travaille sans arrêt depuis la fin de la pandémie de coronavirus, avec des spectacles en coulisses l’éloignant de la maison familiale qu’il partage avec Stacey Dooley, 36 ans, et leur enfant de cinq mois. .

Paul Edwards

Kevin Clifton est en couple avec l’ancienne partenaire de Strictly Stacey Dooley[/caption] Réseaux sociaux

Kevin avec sa petite fille Minnie[/caption]

Mais maintenant, il a décidé que c’en était assez et qu’il prendra un repos bien mérité lorsque son contrat actuel avec Strictly Ballroom sera terminé.

Son vieil espion numérique : « C’était Singin’ in the Rain, Rock of Ages, The War of the Worlds, Burn the Floor, puis j’ai fait The Games on ITV, Who Do You Think You Are ? puis retour à Singin’ in the Rain en tournée. Ensuite, j’ai commencé les répétitions pour Strictly Ballroom le lendemain de la fin de Singin’ in the Rain.

« Au moment où je terminerai à la mi-juillet, cela aura été une tournée de 10 mois de Strictly Ballroom. Donc, depuis que nous sommes sortis de Covid, cela ne s’est produit que sans interruption.

« Donc, pour le reste de cette année, j’ai décidé de faire une pause dans tout travail d’acteur juste pour être papa. Je ne veux rien manquer de Minnie. Donc, oui, mon plan est de faire une pause dès la fin de ce contrat.

Kevin a vécu une expérience émouvante en découvrant son histoire familiale dans un nouvel épisode de Who Do You Think You Are?

L’ancien pro de Strictly Come Dancing était le dernier visage célèbre à avoir participé à la série à succès de la BBC et sa recherche l’a mené au Canada.

Son premier arrêt a été un orphelinat, où il a appris que son arrière-arrière-grand-mère, Emma Grace Elizabeth, avait été placée dans un orphelinat lorsqu’elle était enfant aux côtés de ses frères et sœurs.

Kevin était impatient de découvrir ce qui était arrivé aux parents d’Emma et a vite appris que son arrière-arrière-arrière-grand-père avait 40 ans lorsqu’il avait épousé son arrière-arrière-arrière-grand-mère Grace, qui avait 16 ans.

Il a dit: « C’est une photo de mes arrière-arrière-arrière-grands-parents… John et Grace et deux des trois frères et sœurs et je ne sais pas lequel est lequel.

« Je peux voir qu’ils se sont mariés en janvier 1882, il y a quelques années où ces deux-là sont ensemble et ont des enfants, et tout d’un coup, ils se sont retrouvés dans un orphelinat. »

Plus tard, Kevin a lu un article de journal sur une affaire judiciaire où il a été révélé que Grace avait eu les yeux «noircis» par son mari.

Kevin a déclaré: « C’est bizarre parce qu’évidemment, je ressens pour mon arrière-arrière-arrière-grand-mère en ce moment.

«Mais alors ce gars qui est un méchant pour moi, c’est mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui se comporte comme ça.

« Ce n’est pas confortable pour moi, ce n’est pas confortable du tout. »

Ce qu’il a appris sur Grace l’a laissé « secouer », comme il l’a dit vers la fin de l’épisode : « Tout ce que j’ai appris au cours des deux dernières semaines sur mon histoire familiale qui a traversé les générations et qui s’est terminée contre moi… rien de tout ça serait arrivé si Grace n’avait pas survécu à cela.

Il a poursuivi: «Je me sens trembler en ce moment. Je suis vraiment fier, je suis un peu émotif en fait, je me bats un peu.