La légende de Pink Floyd exhorte le “caniche britannique” à libérer Assange — RT Games & Culture

La légende du rock britannique Roger Waters a dénoncé les autorités de Londres, les accusant de faire les enchères de leur « maîtres à Washington », lors d’un rassemblement à New York samedi, appelant à la libération du cofondateur de WikiLeaks, Julian Assange.

“Julian, tu n’es pas seul !.. Nous sommes nombreux, et nous avons un message pour Vanessa Baraitser, ces excuses pour un magistrat qui t’a fait comparaître dans ce tribunal kangourou de Londres”, a déclaré Waters, faisant référence à un juge qui a signé l’ordonnance d’extradition. “Madame Baraitser, vous êtes une honte pour la profession juridique. Va te faire foutre.

La juge de district britannique Vanessa Baraitser a initialement refusé de livrer Assange aux États-Unis, craignant qu’il ne soit soumis à un traitement inhumain, mais Washington a réussi à convaincre Londres que les droits du journaliste seraient “respecté”. Aux États-Unis, Assange fait face à des accusations d’espionnage passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 175 ans.

S’adressant à une foule devant le consulat britannique samedi, le musicien de rock, qui a longtemps été l’un des partisans les plus virulents d’Assange, a rappelé comment en 2020 il “a perdu quelques mots sur Boris Johnson, qui était alors le caniche apprivoisé des États-Unis” qui “ignora la loi et obéit aux ordres de ses maîtres à Washington.”

Aujourd’hui, le pitoyable caniche britannique actuel, Rishi Sunak, est tout aussi bien dressé… « Rishi, asseyez-vous ! Bon garçon!’

« Qu’en est-il de la loi, M. Sunak ? Qu’en est-il de la magna carta ? Qu’en est-il des droits humains fondamentaux ? » a demandé Waters.

En ce moment, au consulat britannique à New York, en ralliement pour la liberté de Julian Assange et le droit d’exposer l’état de sécurité nationale qui nous gouverneRoger Waters : “Julian Assange, tu n’es pas seul.” pic.twitter.com/IdkLdVMxlS – Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 10 décembre 2022

Les partisans de WikiLeaks insistent sur le fait qu’Assange pratiquait simplement le journalisme en publiant les documents, qui ont été expurgés pour supprimer les informations sensibles. Les militants affirment que Washington a exercé des représailles contre le point de vente et son co-fondateur pour avoir dénoncé ses propres crimes de guerre.















« Sans Julian Assange, autant être seuls. Sans une presse libre, autant être seuls », Waters a réitéré. “Sans droits humains fondamentaux pour tous nos frères et sœurs, quelle que soit leur couleur, leur religion ou leur nationalité, nous pourrions tout aussi bien être seuls.”

Julian Assange est entré dans le collimateur du gouvernement américain en 2010, lorsque WikiLeaks a publié des documents classifiés révélant des crimes de guerre présumés commis par les forces américaines en Irak et en Afghanistan. Assange a été contraint de se réfugier à l’intérieur de l’ambassade équatorienne à Londres de 2012 à 2019, lorsqu’un nouveau gouvernement à Quito a révoqué son statut d’asile et il a été arrêté pour avoir sauté la caution. L’éditeur d’origine australienne reste enfermé dans la prison de Belmarsh au Royaume-Uni, en attendant son extradition vers les États-Unis, sa santé et son état mental se détériorant après des années de détention.