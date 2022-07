La légende de Manchester United Wayne Rooney nommé entraîneur-chef de DC United

L’ancienne star de l’Angleterre et de Manchester United, Wayne Rooney, a été nommé mardi nouvel entraîneur-chef de DC United et chargé de faire revivre l’équipe moribonde de la Major League Soccer.

C’était une réunion pour l’icône britannique de 36 ans, qui a joué pour DC United de juillet 2018 à octobre 2019, marquant 25 buts en 52 apparitions avant de partir pour servir de joueur et d’entraîneur dans le comté de Derby en Angleterre.

Rooney a démissionné de son poste d’entraîneur du comté de Derby le mois dernier après la relégation de l’équipe en Ligue 1, troisième division anglaise, ouvrant la porte à son retour en MLS.

“Wayne est une légende du football et l’un des managers prometteurs les plus excitants et les plus dynamiques de notre sport”, a déclaré le co-président de United, Jason Levien.

« Il a déjà prouvé dans sa jeune carrière d’entraîneur qu’il sait diriger un groupe dans l’adversité. Il a une compréhension de notre ligue et de ce qu’il faut pour réussir en MLS grâce à son séjour de deux ans avec nous en tant que joueur.

“La passion dont il a fait preuve en portant le noir et le rouge a électrisé notre ville et notre club et nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau en tant qu’entraîneur-chef.”

DC United, quant à lui, a connu des difficultés cette saison, licenciant l’entraîneur Hernan Losada après six matches et le remplaçant par le manager par intérim Chad Ashton.

United a une fiche de 5-10 avec deux matchs nuls sur 17 points, partageant la dernière place au classement général dans la ligue à 28 équipes. Le club n’a pas atteint les séries éliminatoires depuis que Rooney l’a aidé à y arriver en 2019.

Philadelphie a battu DC United 7-0 la semaine dernière, égalant le record de la ligue pour la plus grande marge de défaite.

Le prochain match de DC United aura lieu mercredi à domicile contre Columbus, mais Rooney attend les derniers documents de visa avant que son rôle d’entraîneur officiel ne puisse commencer. Le prochain match de DC aura lieu samedi au Minnesota.

“Wayne est un gagnant et un compétiteur. Son éthique de travail et ce qu’il exige de lui-même et de ses joueurs sont sans égal », a déclaré le président des opérations de football de DC United, Dave Kasper.

“L’approche de Wayne au jeu et le style de football qu’il veut jouer correspondent à notre philosophie et nous pensons qu’il est la bonne personne pour diriger notre club vers l’avant.”

L’entraîneur-chef de l’Inter Miami, Phil Neville, ancien coéquipier de Rooney en Angleterre et à Manchester United, a déclaré qu’avoir déjà joué en MLS serait un avantage pour Rooney en tant qu’entraîneur.

“Il est l’une des figures les plus emblématiques du football anglais … ce qui suscite un niveau d’attente”, a déclaré Neville en réaction aux informations sur l’accord.

«Le garçon a cette touche là où il réussit. Le garçon a cette faim et ce désir de faire tout ce qu’il faut pour réussir.

