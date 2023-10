La légende de Manchester United souligne la raison CLÉ du début fragile d’Andre Onana

Peter Schmeichel a identifié les points où il pense que le gardien de Manchester United, Andre Onana, échoue.

Successeur de David de Gea en tant que numéro un, Onana a connu un début de vie semé d’erreurs à United – commettant des erreurs coûteuses lors des récentes défaites en Ligue des champions contre le Bayern Munich et Galatasaray – après avoir quitté l’Inter Milan pour 43,8 millions de livres sterling en juillet.

Et Schmeichel est particulièrement préoccupé par un aspect du jeu de l’international camerounais.

Peter Schmeichel (Crédit image : Getty Images)

Analysant le but de Mathias Jensen pour Brentford lors de la spectaculaire victoire 2-1 de United à Old Trafford samedi, a déclaré l’ancien gardien emblématique des Red Devils. Productions de première ligue: « Le gardien ne se couvre pas de gloire dans celui-là. Ma théorie ici est qu’il se lève simplement. Il ne part pas; son bras monte pour descendre, alors qu’en tant que gardien, on apprend à plonger autour pendant le ballon, on ne monte pas pour descendre.

« Nous avons vu la même erreur contre le Bayern Munich et j’ai remarqué la même chose : il se soulève au lieu de plonger et de se déplacer vers le ballon.

« Je pense que c’est en grande partie dû à la pression. Je lui ai parlé après le Bayern ; je lui ai parlé également après l’autre match de Ligue des Champions contre Galatasaray ; il est très déçu des erreurs qu’il a commises. »

« J’essaie de lui parler de ce que c’est que d’être à Manchester United, de ce qu’il faut accepter. »

Pourquoi les problèmes de Man United sont ENCORE PIRES que vous ne le pensez

Bien qu’il semble vouloir aider Onana à traverser une période difficile, Schmeichel craint que les coéquipiers de 27 ans aient déjà commencé à perdre confiance en lui. Il a continué:

« Quoi que vous ayez fait, vous devez tout de suite le mettre dans une boîte et le mettre de côté. Donc, vous faites une erreur dans un jeu : c’est peut-être une erreur que nous voyons ; c’est peut-être une erreur que nous ne faisons pas. » « Je ne vois pas, mais vous attendez d’y réfléchir et de l’analyser après le match ou la nuit ou autre. Vous devez être là pour l’instant suivant, sinon vous ferez la prochaine erreur.

« Et maintenant, il a bouleversé toute l’équipe. Maintenant, ils ne lui feront encore plus confiance, et mon dieu, ce n’est pas bon. »

Plus d’histoires de Manchester United

WAYNE ROONEY Le meilleur buteur de Man United va prendre une décision importante concernant son avenir après avoir quitté son poste de manager de DC United.

REPRENDRE Pendant ce temps, David Beckham dit qu’il « connaît les bonnes personnes » pour remplacer les Glazers à Old Trafford

TRANSFERTS Et le paria Jadon Sancho pourrait quitter United pour moins de 50 millions de livres sterling