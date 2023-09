La légende de Manchester United, Roy Keane, révèle une « ÉNORME inquiétude » concernant l’équipe

Roy Keane s’est dit préoccupé par le fait que l’équipe de Manchester United d’Erik ten Hag « manque de personnalité ».

L’ancien capitaine légendaire des Red Devils a fait cette remarque alors qu’il abordait la forme préoccupante de son ancien club à l’extérieur sous Ten Hag.

United a perdu huit de ses 19 matchs de Premier League à l’extérieur la saison dernière, remportant une seule victoire contre une équipe qui a terminé dans la première moitié.

Erik Ten Hag (Crédit image : Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

Et l’équipe de Ten Hag n’a pas été impressionnante lors de sa première sortie à l’extérieur d’Old Trafford cette saison, puisqu’elle a été battue 2-0 par Tottenham lors du deuxième week-end de la campagne.

Discutant de la forme de United lors de leur voyage avant le voyage de dimanche à Arsenal, a déclaré Keane Sports aériens: « C’est une énorme préoccupation, à 100%. Quand vous regardez les statistiques, cela donne une mauvaise image des joueurs que vous avez, car Manchester United a clairement beaucoup de joueurs talentueux.

« Mais cela suggère qu’ils dépendent simplement de leurs talents et qu’ils n’ont pas ces personnalités. Leur bilan à l’extérieur doit s’améliorer, en raison des standards des autres équipes autour de vous. Je n’aime pas regarder ça. Si vous voulez être une équipe de haut niveau et concourir [for the Premier League title]ils doivent améliorer cela de façon drastique. »

Pourquoi Man United d’Erik ten Hag ne fonctionne pas (encore)

United a terminé troisième de la Premier League en 2022/23, la première saison de Ten Hag à la tête, et a remporté la Coupe Carabao.

Les 20 fois champions d’Angleterre ont désormais passé 10 ans sans titre de champion, remportant leur dernier lors de la dernière campagne de Sir Alex Ferguson en tant qu’entraîneur.

