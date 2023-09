La légende de Manchester United remet en question les affaires de transfert du club au milieu de la dispute avec Jadon Sancho

Andy Cole a soulevé des doutes sur l’environnement à Manchester United, suite à la brouille publique de Jadon Sancho avec Erik ten Hag.

Sancho a réagi à la décision de son manager de l’exclure de l’équipe pour la défaite du week-end dernier à Arsenal en raison de mauvaises performances d’entraînement.

Et, par conséquent, l’avenir de l’attaquant anglais de 23 ans à Man United semble incertain.

Sancho jouera-t-il à nouveau pour United ? (Crédit image : Getty Images)

Il est juste de dire que Sancho a flatté de tromper depuis qu’il a rejoint United en provenance du Borussia Dortmund pour 73 millions de livres sterling il y a deux ans – et il n’est pas le premier grand nom à avoir du mal à Old Trafford, comme l’a noté Cole. Le vainqueur du Soulier d’Or de Premier League 1993/94 a déclaré Betfred (via Football365): « Vous pouvez le regarder des deux côtés.

« Lorsque vous achetez un footballeur, vous achetez le joueur avec l’intention d’en tirer le meilleur et du point de vue du joueur, il vise à tirer le meilleur du club de football. C’est ainsi que fonctionne le football.

« Si Sancho part, alors les gens vont se demander si United en a fait assez pour aider Jadon à réaliser son potentiel. Dans le football, tout le monde attire l’attention sur les joueurs si les choses ne se passent pas bien, mais il faut se demander pourquoi cela s’est passé. » ça ne marche pas.

« En prenant Paul Pogba comme exemple, les médias et les fans se demandent toujours s’ils croient qu’un joueur est arrogant ou s’ils pensent qu’il est meilleur que le club.

« Cependant, un club avec la stature de Manchester United achète un joueur parce qu’il pense qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde et qu’il va améliorer son équipe, et ils ont acheté Jadon Sancho parce qu’ils pensent que c’est un très bon joueur. joueur.

« Si ça ne marche pas pour Jadon à Manchester United, alors pourquoi ça n’a pas marché ? Est-ce uniquement dû au joueur ou au club de football également ? »

Ce qui s’est VRAIMENT passé entre Jadon Sancho et Erik ten Hag

La plupart des principales fenêtres de transfert étant désormais fermées jusqu’à l’hiver, il est peu probable que Sancho quitte Man United immédiatement.

Mais il reste à voir s’il pourra récupérer sa place dans l’équipe après avoir apparemment coupé les ponts avec son patron.

Sancho avait déjà été limité à des apparitions de remplacement cette saison avant d’être abandonné, mais même ce niveau d’implication ressemble à une chimère dans l’état actuel des choses.

