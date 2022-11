La légende de Manchester United “ouverte aux pourparlers” concernant la reprise du club

Les Glazers ont confirmé qu’ils étaient ouverts à la vente de Manchester United et un nom intéressant est apparu sur le radar à la place de ce développement. On pense que David Beckham serait disposé à discuter avec des soumissionnaires potentiels dans le but de reprendre l’équipe d’Old Trafford.

David Beckham a connu un sort incroyable à Manchester United, inscrivant 85 buts et 109 passes décisives en 388 matches toutes compétitions confondues pour les Red Devils. L’ancien international anglais est ensuite passé au Real Madrid où il faisait partie de la célèbre équipe des Galacticos qui instillait la peur dans les équipes du monde entier.

La tenue d’Old Trafford a été critiquée ces derniers temps en raison de ses performances incohérentes sur le terrain. Les Red Devils n’ont pas remporté de trophée depuis 2013, ce qui est inquiétant pour un club de sa stature.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

En proie à plusieurs problèmes tels que des performances incohérentes sur le terrain ainsi qu’une pléthore de managers qui vont et viennent n’ont fait que compliquer la tâche de Manchester United. La récente interview explosive de Cristiano Ronaldo sur l’état du club a peut-être également poussé les propriétaires à finalement lâcher le club basé à Manchester.

L’attaquant anglais a une valeur nette de près de 370 millions de livres sterling, ce qui signifie qu’il lui serait presque impossible de se permettre une prise de contrôle à lui seul, étant donné que les Glazers valorisent le club à environ 6 à 8 milliards de livres sterling.

Cela étant dit, la relation passée de Beckham avec Manchester United et son influence pourraient faire partie intégrante de tout consortium qui pourrait essayer d’acheter le club. Cela donnerait certainement à ce groupe un avantage supplémentaire en raison de ses références.

David Beckham n’est pas étranger aux détails administratifs de la gestion d’un club de football en tant que propriétaire de l’équipe MLS Inter Miami. Bien que cela puisse être vrai, la tâche de ramener Man Utd à son ancienne gloire est beaucoup plus difficile que la plupart des gens ne pourraient l’imaginer.

On pense que le couple d’affaires Josh Harris et David Blitzer; le duo de basket-ball Stephen Pagliuca et Larry Tanenbaum sont également intéressés par l’achat de Manchester United.

Sir Jim Ratcliffe est également l’un des noms à jeter dans la mêlée. L’homme le plus riche de Grande-Bretagne a révélé qu’il avait pris contact avec les Glazers en privé pour tenter d’acheter le club, car il a une place spéciale pour Man Utd dans son cœur.

Cela semble être une saison de grands changements en Premier League puisque Chelsea a reçu une nouvelle propriété de Todd Boehly tandis que Fenway Sports Group explore également la possibilité de vendre le Liverpool FC après 12 ans de propriété.

Espérons que l’état du club changera après un changement de propriétaires, mais seul l’avenir pourra dire si Manchester United est sur le point de recevoir ou non le retour d’une autre légende sous la forme de David Beckham.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici