La légende de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, est prête pour un retour sensationnel sous le nouveau propriétaire: rapport

La légende de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pourrait être due à un retour choc à Old Trafford cet été.

Le Norvégien est le plus aimé à Manchester en tant qu’homme qui a marqué le but final de la Ligue des champions lors de la campagne triple de 1999. Solskjaer est également intervenu pour gérer les Red Devils en 2018, d’abord en tant que manager par intérim avant de remporter le poste de manière permanente.

Mais après avoir perdu son emploi à la suite d’une mauvaise forme à l’automne 2021, Solskjaer n’a pas été sous les projecteurs et n’a pas eu d’autre emploi dans la direction. Cela pourrait changer si le cheikh Jassim bin Hamad Al Thani prenait le contrôle du club.

Sheikh Jassim devrait acheter Manchester United (Crédit image : Cheikh Jassim)

Selon le miroirle banquier qatari veut ramener des stars synonymes de triomphes des Red Devils – et Solskjaer fait l’affaire.

Le club ne cherche actuellement pas de nouveau manager après le succès d’Erik ten Hag la saison dernière en pirogue, mais pourrait être persuadé de nommer un ancien joueur en tant que directeur dans une certaine mesure.

Cheikh Jassim est censé être un fan de Manchester United, avec sa Nine Two Foundation une référence au club et l’année où il a commencé à les soutenir.

La vente imminente des Red Devils n’étant pas encore terminée, les fans s’inquiètent pour que les Glazers vendent le club avant le mercato estival. Le manager Erik ten Hag n’a pas encore conclu d’accord, l’avenir du club étant incertain.

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, serait rejoint par des légendes telles que Ole Gunnar Solskjaer dans une proposition du futur propriétaire, Sheikh Jassim. (Crédit image : Michael Regan – La FA/La FA via Getty Images)

Solskjaer, quant à lui, a laissé entendre le mois dernier qu’il pourrait retourner dans le club qu’il a représenté pendant 11 ans en tant que joueur.

« Il y a tellement de clubs, mais je ne vais pas travailler juste pour le plaisir de travailler », a-t-il déclaré. « Ce doit être quelque chose de spécial, une nouvelle culture ou un club qui m’excite vraiment. Ou peut-être qu’ils voudront que je revienne au club [United] dans une certaine mesure, qui sait? »

