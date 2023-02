La légende de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, avoue avoir soutenu Liverpool dans son enfance

L’ancien footballeur et manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a finalement répondu aux rumeurs de soutien à Liverpool dans son enfance. Le légendaire attaquant de Manchester United a avoué qu’il avait grandi avec l’équipe basée dans le Merseyside. Solskjaer a déclaré que l’équipe de Liverpool était meilleure que les autres dans les années 80. “Ils avaient Kenny Dalglish, Ian Rush et tous ceux-là, alors oui j’ai suivi Liverpool. J’étais l’un des supporters qui ont suivi parce qu’ils ont tout gagné, assez difficile à dire en tant que joueur de Man United mais ils étaient la meilleure équipe dans les années 80 », a déclaré Solskjaer au podcast Kings of Europe de James Richardson.

La révélation sensationnelle d’Ole Gunnar Solskjaer survient sept ans après avoir réfuté les rumeurs selon lesquelles il avait soutenu les plus grands rivaux de Manchester United, Liverpool, lorsqu’il était enfant. « Vous apprenez tant que vous vivez, c’est la seule réponse que je peux vous donner. Je ne confirme jamais celui-là ! Je suis un fan de Manchester United de bout en bout. Je saigne rouge », avait affirmé Ole Gunnar en parlant à FourFourTwo.

Ole Gunnar Solskjaer avait passé 11 ans à Manchester United en tant que joueur. Le Norvégien, lors de son passage dans l’équipe basée à Old Trafford, les a guidés vers six titres de Premier League, deux FA Cup et un titre de Ligue des champions. L’ancien manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, avait signé Solskjaer en juillet 1996 pour 1,5 million de livres sterling du côté norvégien Molde. La signature d’un attaquant relativement inconnu, tout à fait compréhensible, a surpris les fans et les critiques. Solskjaer n’a pas pris trop de temps pour prouver son courage. Il avait marqué 18 buts après avoir fait 33 apparitions en Premier League lors de sa première saison pour Manchester United.

Le super sub a marqué le but le plus crucial de l’histoire de Manchester United lors de la finale de la Ligue des champions 1999 contre le Bayern Munich. Solskjaer avait marqué un vainqueur de dernière minute contre les géants bavarois pour guider son équipe vers le prestigieux titre européen.

Il est revenu à Manchester United en tant que manager de l’équipe en 2018. Manchester United, sous la tutelle de Solskjaer, a atteint la finale de la Ligue Europa en 2021. Cependant, Solskjaer n’a pas pu gagner une pièce d’argenterie, lors de son passage à Manchester United. directeur. Solskjaer a finalement été limogé par la direction de l’équipe de Manchester United en novembre 2021.

