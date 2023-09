Gary Neville est sceptique quant aux informations selon lesquelles Manchester United n’est plus à vendre.

Les propriétaires actuels de Man United, les Glazers – qui ont annoncé en novembre dernier qu’ils recherchaient de nouveaux investissements – auraient retiré le club du marché après que personne n’ait égalé leur valorisation de 10 milliards de livres sterling.

Le directeur général d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe, et l’éminent banquier qatari, Cheikh Jassim bin Hamal Al Thani, avaient été parmi les favoris pour racheter United, mais le processus de rachat semble être au point mort au cours de l’été.

Neville a toujours été un critique virulent de la famille Glazer (Crédit image : Alex Livesey – Danehouse/Getty Images)

Courrier en ligne a rapporté samedi soir que les Glazers abandonneraient leurs efforts de vente – mais Neville a des doutes. Dimanche matin, il tweeté:

« Je ne crois pas que les Glazer ne vendent/ne font rien. Ils doivent faire quelque chose. Ils n’ont plus d’argent et la situation financière est désespérée. Ils ont besoin d’investissements. Ils ont également un impact toxique sur le monde. club de l’intérieur. La négligence continue pour l’instant, mais je ne pense pas que cela puisse continuer sans une certaine action pour collecter des fonds. De plus, qui entrerait en minorité à leurs côtés avec les dommages que cela causerait à leur réputation [?] »

Pourquoi Man United d’Erik ten Hag ne fonctionne pas (encore)

Les Glazers ont pris le contrôle majoritaire de Man United en 2005, mais ont fait face aux protestations des fans tout au long de leur mandat à Old Trafford.

De telles manifestations ne se sont intensifiées que ces dernières années, les supporters étant mécontents de l’endettement croissant et du manque d’investissement dans l’équipe et les installations.

