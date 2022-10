La légende de Manchester United indésirable par les clubs d’élite

Il est l’un des plus grands joueurs de tous les temps, mais personne ne semble intéressé par Cristiano Ronaldo – Insider Notebook d’ESPN a le dernier. PLUS : Lionel Messi pourrait-il faire un retour sensationnel à Barcelone ?

Ronaldo indésirable dans les limbes

Manchester United est convaincu que Cristiano Ronaldo restera au club en janvier principalement en raison d’un manque d’intérêt pour lui, ont déclaré des sources à ESPN.

United est prêt à ce que Ronaldo monte une autre poussée pour quitter Old Trafford s’il ne peut pas gagner une place régulière dans l’équipe d’Erik ten Hag. United est conscient qu’il pourrait envisager de déménager en janvier dans le but de trouver un football régulier en équipe première.

Les règles de l’UEFA permettraient à Ronaldo de signer pour une équipe en Ligue des champions en janvier et de jouer dans les huitièmes de finale de la nouvelle année malgré avoir fait trois apparitions pour United en Ligue Europa cette saison.

Malgré le désir bien connu de Ronaldo de déménager cet été, United n’a reçu qu’une seule offre ferme d’un club d’Arabie saoudite, une offre qui a été rejetée à la fois par le camp de Ronaldo et par United. Mais des sources proches du club insistent sur le fait qu’il reste difficile de savoir quel marché il y aurait pour le joueur de 37 ans en janvier.

Les spéculations de l’été ont lié Ronaldo à des équipes de la Ligue des champions, notamment Chelsea, Naples et le Bayern Munich, mais United n’a jamais reçu de proposition d’aucun club en Europe.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il était admis que la position de Chelsea avait peut-être changé après que Graham Potter ait remplacé Thomas Tuchel en tant que manager, bien qu’ils aient atténué leurs problèmes à l’avant avec un mouvement pour Pierre-Emerick Aubameyang tard dans la fenêtre.

Ronaldo a connu un début de saison difficile, marquant un but – un penalty en Ligue Europa contre Sheriff – et le patron de United, Ten Hag, a récemment révélé à quel point le n ° 7 était “énervé” par son manque de temps de jeu.

Des sources ont déclaré à ESPN que Ten Hag comprend la situation de Ronaldo mais serait réticent à le laisser partir en janvier. Le Néerlandais a déjà été informé qu’il était très peu probable qu’il y ait de l’argent à dépenser avant l’été prochain, ce qui réduirait la possibilité qu’un remplaçant puisse être trouvé pour l’attaquant portugais. — Rob Dawson

Cristiano Ronaldo fait face à un avenir incertain au milieu d’un manque d’intérêt pour lui. Manchester United/Manchester United via Getty Images

Messi de retour à Barcelone ?

Barcelone a eu des discussions internes sur la possibilité de ramener Lionel Messi, mais diverses sources ont déclaré à ESPN que les chances qu’un accord se concrétise restent éloignées.

Messi, 35 ans, n’entretiendra aucune discussion sur son avenir avant la Coupe du monde au Qatar cette année, le Barça parmi les clubs attendant de voir ce qu’il décidera de faire à l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin.

Messi a rejoint le PSG en 2021 pour un premier contrat de deux ans avec une option pour une saison supplémentaire si les deux parties souhaitaient prolonger leur relation. Le PSG tient à renouveler Messi, qui a entamé sa deuxième saison en France en pleine forme, marquant huit fois en 13 apparitions, et certaines sources ont déclaré que continuer à Paris était le scénario le plus probable pour le moment.

Le président du Barca, Joan Laporta, a déclaré à ESPN cet été que le “chapitre” de Messi au club méritait une meilleure fin que celle de l’année dernière. Xavi Hernandez est également ouvert au retour de son ancien coéquipier.

Le vice-président Eduard Romeu, quant à lui, a déclaré qu’un accord serait financièrement possible si Messi devait rejoindre en tant qu’agent libre, bien que des sources aient déclaré à ESPN que ce ne serait pas nécessairement une affaire facile à faire. Le Barça doit encore de l’argent à Messi sur les salaires différés pendant la pandémie.

Messi est également intéressé par la Major League Soccer, où l’Inter Miami serait sa destination la plus probable. Des sources affirment que le récent match de l’Argentine contre le Honduras à Miami a servi à jeter les bases d’un éventuel transfert à un moment donné dans le futur. — Sam Marsden et Moises Llorens

Chelsea l’a laissé trop tard pour Leao

Le directeur technique de l’AC Milan, Paolo Maldini, a récemment confirmé que Chelsea avait fait une offre à la fin de l’été pour Rafael Leao, mais ESPN peut révéler à quel point les Bleus l’ont quitté pour faire connaître leur intérêt.

Chelsea a pris contact avec l’équipe de Serie A au sujet de l’ailier portugais plus tôt cet été, mais a attendu les trois derniers jours pour faire une offre verbale – pas une offre formelle et écrite – qui aurait été inférieure à 100 millions d’euros, nettement inférieure à L’évaluation de Milan et sa clause libératoire de 150 millions d’euros. Le déménagement était un non-partant étant donné à quel point l’intérêt de Chelsea est apparu tardivement car il y avait si peu de temps pour identifier et signer un remplaçant.

Milan a également le ferme désir de conserver le joueur de 23 ans en acceptant un nouveau contrat à long terme – son accord actuel expire en 2024 – avec des pourparlers qui devraient bientôt commencer sur une prolongation.

Reste à savoir si Chelsea peut ressusciter un mouvement pour Leao en janvier ou l’été prochain. Il correspond au profil plus jeune et progressiste des copropriétaires de joueurs que Todd Boehly et Clearlake Capital ont identifié comme étant au cœur de l’avenir du club. Mais ils devront se ressaisir beaucoup plus tôt avant la date limite pour décrocher leur homme. –James Olley

Comment Pep Guardiola a ciblé Lisandro Martinez dans le Derby de Manchester

Pep Guardiola a orchestré la démolition du derby de Manchester City contre Manchester United dimanche dernier en ciblant Lisandro Martinez, ont déclaré des sources à ESPN, mais son plan tactique n’avait rien à voir avec la taille du défenseur.

City a battu l’équipe d’Erik ten Hag 6-3 après avoir pris une avance de 4-0 à la mi-temps à l’Etihad. À la fin du match, Erling Haaland et Phil Foden avaient réussi des tours du chapeau pour les champions de Premier League.

Au début du match, le manque de hauteur de Martinez avait été mis en évidence comme un problème potentiel pour l’international argentin, qui mesure 5 pieds 9 pouces et devait marquer Haaland de 6 pieds 4 pouces. Malgré la différence physique évidente, Martinez a réussi à annuler Haaland alors qu’il jouait pour l’Ajax lors de sa victoire 4-0 en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund la saison dernière.

Guardiola avait rejeté le manque de taille de Martinez comme un problème avant le choc de United, louant plutôt les qualités défensives du joueur de 24 ans et sa lecture du jeu. Mais des sources ont déclaré à ESPN que le plan de match de City était centré sur le fait que Martinez était tellement préoccupé par le marquage de Haaland qu’il laisserait des lacunes à Foden à exploiter sur le côté gauche des quatre arrières de United.

Des sources ont déclaré que Guardiola avait exhorté Foden à attaquer l’espace dans cette zone de terrain parce que le directeur de la ville était convaincu que Martinez et Raphael Varane doubleraient sur Haaland. Guardiola a eu raison et Foden et Kevin De Bruyne ont profité des lacunes dans les quatre arrières de United, créées par Martinez dérivant vers Haaland, pour déchirer l’équipe de Ten Hag.

City menait 4-0 à la mi-temps et menait 6-1 après 73 minutes, seulement pour que United réduise la marge de défaite avec deux buts tardifs d’Anthony Martial.

Des sources ont également déclaré à ESPN que, plutôt que de féliciter ses joueurs pour avoir construit une avance de 4-0 à la mi-temps contre United, Guardiola a répété à plusieurs reprises à son équipe de “se souvenir de Leicester” après avoir vu City perdre presque un avantage de 4-0 à la mi-temps contre le Les Foxes la saison dernière, ont finalement gagné 6-3 après que les joueurs de Brendan Rodgers aient ramené le score à 4-3 au début de la seconde période. — Marc Ogden

Milan Skriniar a remporté la Serie A avec l’Inter Milan en 2021. Photo de David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Le PSG prévoit une deuxième tentative pour signer Skriniar

Après avoir échoué à trouver un accord avec l’Inter Milan sur le transfert de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain tentera de recruter à nouveau le défenseur slovaque en janvier, ont indiqué des sources à ESPN.

Le PSG avait des offres d’environ 60 millions d’euros rejetées par l’Inter qui voulait 80 millions d’euros. Désormais, les champions de Ligue 1 préparent une nouvelle offre de 30 millions d’euros pour le mercato d’hiver.

Skriniar, 27 ans, est en fin de contrat en fin de saison et ne souhaite pas prolonger son contrat avec l’Inter. La Nerazzurriqui a annoncé des pertes de 140 millions d’euros la semaine dernière, ne peut pas se permettre de laisser Skriniar partir en transfert gratuit afin qu’il puisse être prêt à accepter la nouvelle offre du PSG.

En conservant leur joueur, l’Inter espérait pouvoir le convaincre de signer un nouveau contrat, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas réussi à le faire. — Julien Laurent