La légende de Manchester United, Gary Neville, fait une prédiction audacieuse sur les Red Devils

Gary Neville pense que Manchester United est « loin » de terminer dans le top cinq de la Premier League cette saison, sans parler du top quatre.

Manchester United a réalisé un retour spectaculaire dans les arrêts de jeu pour battre Brentford 2-1 à Old Trafford samedi, mais le résultat n’a finalement pas permis de masquer la multitude de fissures dans l’équipe d’Erik ten Hag.

Et Neville prévoit une campagne difficile pour son ancien club, après les avoir annoncés pour de grandes choses il y a seulement quelques mois.

Le dernier doublé de Scott McTominay a arraché trois points à Man United contre Brentford (Crédit image : Getty Images)

Parlant sur son Sports aériens podcast, Neville a souligné les difficultés du numéro un Andre Onana comme un enjeu clé pour les Diables Rouges. Il a déclaré : « Je ne pense pas que Manchester United finira dans le top cinq cette saison. Je pense qu’ils sont loin du compte.

« Et je suis surpris parce qu’il y a sept ou huit semaines, je les avais troisièmes. Mais honnêtement, d’après ce que je vois en ce moment, je ne pense pas que le gardien soit installé ; Je pense qu’il aurait dû sauver le [goal on Saturday]donc c’est un problème.

« Si votre gardien de but n’est pas installé et qu’il y a un peu d’instabilité autour de cela, cela crée un gros problème. J’ai eu ça à United. Alors United, pas pour moi [to finish in the top five] ».

Alors que la Premier League fait une pause pour la dernière trêve internationale, United se retrouve 10e après huit matchs – après en avoir remporté quatre et en avoir perdu quatre au cours d’un début de campagne très mouvementé.

L’équipe de Ten Hag a également perdu ses deux premiers matches de Ligue des champions, ce qui les laisse déjà confrontés à une tâche ardue pour sortir du groupe.

Ils reviennent à l’action avec un déplacement en championnat à Sheffield United le 21 octobre, avant de remporter leur première victoire européenne à domicile contre Copenhague trois jours plus tard.

